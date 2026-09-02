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Общество

Фармацевт из Алматы организовала незаконную поставку сильнодействующих веществ

Лекарства, упаковки, таблетки, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 08:45 Фото: pexels
В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих веществ, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) РК 2 сентября 2026 года сообщили, что фармацевт одной из аптек города Алматы, используя возможности своей легальной деятельности, организовала поставку крупных партий сильнодействующих веществ в Актюбинскую область.

"В результате проведенной работы задержаны все участники преступной группы, в том числе организатор, оператор, фасовщики и лица, осуществлявшие закладки. Из незаконного оборота изъято более тысячи лекарственных препаратов", – сказал заместитель начальника управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Данияр Аубакиров.

В МВД напомнили, что с 1 января 2026 года введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, нарушителям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

1 сентября 2026 года в МВД сообщили о ликвидации международного канала вербовки людей в наркосеть. Операция проводилась во взаимодействии с правоохранительными органами Украины и Албании, генеральными прокуратурами Казахстана и Украины, Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США.

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Камила Салкымбаева
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