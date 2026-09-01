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События

С участием США, Украины и Албании: МВД Казахстана накрыло международную сеть вербовщиков наркомафии

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 14:19 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дела (МВД) Казахстана отчиталось о ликвидации международного канала вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация продолжалась более года и охватила территории сразу нескольких государств, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, озвученным 1 сентября 2026 года, операция проводилась во взаимодействии с правоохранительными органами Украины и Албании, генеральными прокуратурами Казахстана и Украины, Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США.

Известно, что под видом легального трудоустройства преступники набирали операторов call-центров, HR-менеджеров, химиков, курьеров, закладчиков, логистов и работников складов.

Людям обещали легкий заработок, но в действительности втягивали их в международный наркобизнес.

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов также поделился другими подробностями. К примеру, он уточнил, что это была разветвленная преступная структура с четким распределением ролей.

"Ее организовал 36-летний гражданин сопредельного государства. МВД Казахстана участвовало во всех ключевых этапах операции – от анализа цифровых доказательств и установления участников сети до проведения обысков и задержаний на территории нашей страны".Куандык Альжанов

Альжанов добавил, что на протяжении документирования преступной деятельности в Украине были проведены 26 обысков в вербовочных call-центрах и изъято около четырех тысяч цифровых доказательств. Их анализ позволил установить 31 наркомагазин в Telegram, организаторов преступной схемы и сотни завербованных лиц.

Также отмечено, что их причастность к распространению наркотиков в Казахстане проверяли сотрудники МВД.

Уже в мае 2026 года операция перешла в очередную активную фазу. При участии представителей МВД Казахстана в Киеве и Киевской области было проведено 70 обысков, пресечена деятельность вербовочных call-центров и установлены 27 активных участников преступного сообщества.

В июле уже на территории Казахстана при участии украинских правоохранителей прошли еще 15 обысков. Задержаны участники сети, причастные к сбыту наркотиков в нашей стране.

"Внутри преступной структуры действовали жесткие правила. Людей, которые пытались отказаться от преступной деятельности, штрафовали, избивали и незаконно удерживали. За привлекательными вакансиями скрывалось не трудоустройство, а вовлечение человека в наркобизнес, из которого ему уже не позволяли выйти".Куандык Альжанов

На завершающем этапе еще 35 обысков прошли в пяти областях Украины и Киеве. Ликвидированы два звена международной сети, занимавшиеся вербовкой граждан.

Кроме того, изъято 24 кг смеси с синтетическим наркотиком, более 3,5 тысячи самокруток и около двух тысяч расфасованных пакетов. Задержаны семь человек, девяти участникам преступной схемы уже предъявлены обвинения.

МВД в очередной раз призывает граждан критически относиться к предложениям о легком заработке в интернете.

"За привлекательной вакансией может скрываться международная наркосеть".Пресс-служба МВД РК

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Немного ранее мы рассказывали, что казахстанец попался с огромным запасом наркотиков. Его отговорка поразила даже полицейских.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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