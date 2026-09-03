Молодые энергетики обсудили будущее отрасли на форуме в Павлодарской области

Около 100 молодых энергетиков из Павлодарской области, Астаны и Петропавловска стали участниками первого форума "Серпін. Қуат. Өмір". Три дня они обсуждают развитие отрасли, карьерные возможности и новые проекты, а также общаются с руководством области, сообщает Zakon.kz.

В программе форума – открытые диалоги, профессиональные дискуссии и встречи, посвященные роли молодых специалистов в развитии энергетики.

Фото: Есенжола Исабека

Выступая перед участниками, аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что энергетика остается одной из базовых отраслей экономики региона.

"Традиционно энергетики – это регион энергетиков, регион людей промышленности. В общей сложности, если у нас занятое население – 405 тысяч человек, в области проживает 750 тысяч, то порядка 168 тысяч человек работает в промышленности, в первую очередь – в энергетическом секторе. Мы все понимаем, что энергетика – это не просто сегодняшний день, прошлое и будущее – это фактически все, на чем держится весь мир", – сказал глава региона.

По его словам, сегодня в Павлодарской области реализуется сразу несколько крупных проектов, способных существенно увеличить объемы генерации.

Фото: Есенжола Исабека

"Таким образом, у нас строятся третий и четвертый энергоблоки на ГРЭС-2 в городе Экибастузе. Фактически это нам даст плюс один гигаватт электроэнергии. Началось строительство Экибастузской ГРЭС-3. В общей сложности она будет вырабатывать 2 640 мегаватт", – сообщил Асаин Байханов.

Генеральный директор АО "Павлодарэнерго" Олег Щемель обратил внимание на то, что участниками форума стали не только действующие сотрудники предприятий, но и студенты, которые в дальнейшем пополнят ряды энергетиков.

"Энергетика сейчас меняется стремительно. Нам нужны ваши идеи, ваше нестандартное мышление, ваши цифровые навыки. Мы от вас ждем не только работу, мы готовы инвестировать в ваш потенциал. Энергетика – это фундамент страны, и завтра вам решать, каким этот фундамент будет. Поэтому дерзайте, развивайтесь, спорьте, заявляйте о себе", – сказал он.

Фото: Есенжола Исабека

Одной из особенностей форума стал открытый формат общения. Молодые специалисты смогли напрямую обратиться к акиму области с вопросами, связанными не только с их профессиональной деятельностью, но и с развитием энергетической инфраструктуры.

Фото: Есенжола Исабека

Так, машинист турбинного цеха ТЭЦ Арсен Толеу поинтересовался у главы области, выбрал бы он энергетическую отрасль, если бы получил возможность заново определить свой профессиональный путь.

Асаин Байханов признался, что не стал бы менять уже пройденный жизненный путь, однако отметил, что при другом стечении обстоятельств мог бы связать свою карьеру с энергетикой.

"Я не люблю врать, но я бы не изменил тот путь, который сейчас имею. В нем были и радость, и было много трудностей. Но он дал мне жизненный опыт. Выбрал бы я в молодости энергетику? Я вырос в селе. В селе, если говорить об энергетике, я, наверное, видел только комплектную трансформаторную подстанцию. Честно говоря, если бы я тогда знал об энергетике, возможно, выбрал бы эту сферу", – отметил аким.

Фото: Есенжола Исабека

Еще один вопрос касался будущего тепловой энергетики Павлодара. Аппаратчик Павлодарской ТЭЦ-3 Лилия Черепахина спросила о перспективах строительства новой теплоэлектроцентрали.

По словам Асаина Байханова, проект ТЭЦ-4 уже проходит государственную экспертизу. Необходимость создания дополнительных мощностей связана с развитием города и ростом объемов жилищного строительства.

"Согласно генплану города Павлодара, этот проект сейчас находится на государственной экспертизе. В регионе живет 365 тысяч человек. В принципе, за все эти годы население увеличилось. При этом продолжается жилищное строительство. Ежегодно в области вводится около 400 тысяч квадратных метров жилья. Пока тепловых мощностей достаточно, даже в морозные периоды. Сейчас мы ведем переговоры с двумя крупными компаниями из Китая. ТЭЦ-4 планируется разместить примерно в районе между алюминиевым заводом и полигоном", – рассказал глава региона.

Фото: Есенжола Исабека

При этом, как отметил аким, вопрос дополнительных мощностей необходимо рассматривать с учетом долгосрочных потребностей города. Наиболее остро потребность ощущается в районе ТЭЦ-1, тогда как ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в настоящее время обеспечивают необходимые мощности.

"В целом план есть – начать строительство необходимо не позднее 2030 года. Сейчас этот вопрос прорабатывается, поскольку проект технологически сложный. Сразу необходимо предусмотреть выработку как минимум 500 мегаватт электроэнергии и около 1 000 гигакалорий тепловой энергии с учетом перспектив развития города до 2040 года. Такой план у нас есть", – сообщил Асаин Байханов.

Отдельно участники обсудили влияние предстоящей газификации региона на развитие теплоэнергетики. По словам акима, магистральный газопровод планируется подвести в Павлодарскую область в 2029 году. В дальнейшем это позволит переводить на газ отдельные промышленные объекты, локальные котельные и часть частного сектора.

Сроки газификации могут повлиять и на решение о строительстве ТЭЦ-4.

"Если к 2029 году у нас появится газ, по крайней мере в городе Павлодаре, то, возможно, необходимости в строительстве новой ТЭЦ не будет. Почему я сказал про 2030 год? Потому что к этому времени мы будем готовить всю документацию, в том числе техническую. Если газификация будет реализована быстрее, часть мощностей мы сможем перевести на газ. Соответственно, дополнительной потребности в тепле не будет. Я не являюсь большим сторонником того, чтобы это была именно угольная ТЭЦ, но других альтернатив сейчас нет. Если с подведением газа будут задержки, то мы будем строить ТЭЦ-4 для города", – пояснил глава региона.

В завершение участникам форума вручили удостоверения членов Совета молодежи "Павлодарэнерго" и специальные издания новой Конституции Казахстана.

Фото: Есенжола Исабека

Фото: Есенжола Исабека

Фото: Есенжола Исабека

Форум "Серпін. Қуат. Өмір" проходит в Павлодарской области с 3 по 5 сентября. В его рамках молодые представители энергетической отрасли принимают участие в профессиональных встречах и открытых обсуждениях, посвященных развитию энергетики и подготовке нового поколения специалистов.