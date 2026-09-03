Заморозки до -3°С, дожди и туман: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 4 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. На севере сохраняется высокая, на юге и востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на севере, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге и в центре порывы 15-20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре – высокая пожарная опасность. В городе Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ночью в предгорных районах ожидаются дождь и гроза, в горных районах – мокрый снег, днем в предгорных и горных районах – кратковременный дождь, гроза и град. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, днем на востоке порывы 15-20 м/с. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная, на севере – высокая пожарная опасность. В городе Конаеве и по горам Иле Алатау в Медеуском и Бостандыкском районах Алматы днем ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. Ночью в горных районах заморозки до -3°С. В городе Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе порывы 15-18 м/с. Ночью на востоке заморозки до -2°С. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на юго-востоке ожидается ветер северо-восточный с порывами до 15 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе и севере ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. По области и в городе Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау и городе Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. В области и городе Уральске сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью и утром на юге – туман. В городе Петропавловске днем небольшой дождь и гроза.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, на западе и севере – пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. По области, а также в городах Шымкенте и Туркестане порывы ветра достигнут 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На северо-западе сохраняется высокая, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На севере области и в городе Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на юге ожидаются пыльная буря и северо-восточный ветер 15-20 м/с. По области и в городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. В области и городе Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области и городе Павлодаре ночью и утром на юге, востоке и в центре ожидается туман.

Ранее в "Казгидромете" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.