Общество

Заморозки, грозы и дожди: штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Заморозки, гроза и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 20:49 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 26 мая 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере, юге ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, ночью на западе и севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на севере ожидаются небольшой дождь, гроза, на востоке области дождь, гроза. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, днем на севере области порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, юге и в центре области – чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе, севере, востоке ожидаются дождь, гроза. Днем на западе, севере и юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре и на северо-востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем в предгорных и горных районах ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем в предгорных и горных районах порывы 18 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В горных районах Иле-Алатау во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

В Актюбинской области во второй половине дня на северо-западе ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере и в центре области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на севере, западе и в горных районах области 15-20 м/с. На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. В горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидается туман. Ночью на севере и востоке области заморозки до 2 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на юге ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На северо-западе и в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются дождь, гроза. На северо-западе ожидается высокая пожарная опасность, в центре, на юге и западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке ожидаются небольшой дождь, гроза, днем кратковременный дождь, гроза. На западе, севере и юге области шквал. Ветер южный, днем на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. На западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза. На западе и юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждут заморозки, ливни и град. С прогнозом погодных сюрпризов на 26-28 мая 2026 года можете ознакомиться по ссылке.

Канат Болысбек
