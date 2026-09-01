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Общество

Дожди сменятся снегом и похолодает до -6°С: какой будет погода в Казахстане в сентябре 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, сентябрь, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:06 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в начале осеннего сезона среднемесячная температура воздуха на всей территории страны постепенно понизится по сравнению с августом на 5-7°С.

"Согласно консультативному прогнозу, начало сентября ожидается по-летнему жарким в западных и южных регионах Казахстана. Более осенняя погода прогнозируется в северных, центральных и восточных областях страны, пройдут осадки, возможен переход дождя в снег с порывистым ветром".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Однако, как отметили метеорологи, уже с середины первой декады на большей части республики установится погода без осадков, температурный фон значительно повысится:

  • на западе, северо-западе, юго-западе республики прогнозируется повышение температуры воздуха днем до +25...+35°С;
  • на севере, северо-западе (в Костанайской области), в центре и на востоке республики ночью от 0...+8°С, на поверхности почвы заморозки -1...-3°С, до +8...+15°С, днем – от +10...+18°С до +22...+30°С;
  • на юге страны основной фон температуры составит ночью +13...+20°С, днем +25...+35°С, на юго-востоке – ночью в пределах +10...+18°С, днем повышение от +20...+28°С до +25...+33°С.
"Во второй половине первой декады на западе, северо-западе, затем и на остальной территории Казахстана с очередным северо-западным циклоном прогнозируется неустойчивая погода с осадками и усилением ветра, ожидается спад жары".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В течение второй и третьей декад сентября, согласно прогнозу, прогнозируется колебание температурного фона от положительных значений с понижением до заморозков:

  • в западных, северо-западных регионах ночью от 0...+5°С, на поверхности почвы заморозки -3°С, до +11...+16°С, днем – от +27...+35°С до +12...+22°С;
  • на севере, в центре и на востоке страны ночью от 0...+5°С, на поверхности почвы заморозки -3°С, до +5...+13°С, днем – от +20...+30°С до +8...+17°С;
  • в южной половине Казахстана – ночью от +2...+10°С, в горных районах заморозки -1...-6°С, до +12...+17°С, днем – от +25...+33°С до +15...+22°С.

В целом, по данным синоптиков, в сентябре на большей части страны средняя температура воздуха ожидается около климатической нормы. При этом в Западно-Казахстанской, на западе Атырауской и Мангистауской областей температура прогнозируется выше нормы на 1°С.

"Количество осадков в основном ожидается в пределах нормы, больше обычного осадков прогнозируется на крайнем западе, северо-западе и в северо-восточной части страны, меньше нормы – преимущественно в южных и юго-западных регионах".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Метеорологи добавили, что прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 11:06
Каким будет сентябрь в Алматы: когда придет осеннее похолодание и ждать ли "бабьего лета"

Ранее синоптики сообщили, что осень в Казахстане начнется с заморозков. Подробнее о прогнозе погоды на 1-3 сентября 2026 года – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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