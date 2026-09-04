Ночью накроют Астану, целый день – Алматы: почему горожан призвали меньше находиться на улице

Жителей шести крупных городов Казахстана призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые накроют сегодня эти города, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного на сайте РГП "Казгидромет":

"4 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, ночью – в Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске, Астане".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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3 сентября 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Уральска, Актобе, Астаны, Алматы, Атырау и Усть-Каменогорска.