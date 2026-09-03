#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
455.4
526.99
5.25
Общество

Накроют Астану, Алматы и еще четыре города: синоптики обратились к жителям с просьбой

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют Астану, Алматы и еще четыре крупных города республики. В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"3 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Актобе, Астане, Алматы, ночью – в Атырау, Усть-Каменогорске", – следует из предупреждения синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 09:35
Ночное похолодание до -5°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан

2 сентября 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Уральска, Актобе, Атырау и Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:14, 18 августа 2026
Днем накроют Алматы, ночью – Атырау: синоптики обратились к жителям
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:08, 27 августа 2026
Днем накроют Алматы и Актобе, а ночью – Атырау: "Казгидромет" обратился к жителям с предупреждением
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:25, 23 августа 2026
К жителям Актобе и Атырау обратился "Казгидромет"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Оралхан Омиртаев
10:21, Сегодня
Капитан "Окжетпеса" Оралхан Омиртаев пропустит матч против "Ордабасы" в КПЛ
Сонг Ядонг
10:05, Сегодня
Ядонг предоставил доказательства своей не случайной победы нокаутом над Нурмагомедовым
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
09:50, Сегодня
"Он будет большим игроком": фанаты "Бёрнли" восхитились игрой Дастана Сатпаева
Александр Горбачук - тренер-консультант сборной Казахстана по фехтованию на шпаге
09:37, Сегодня
Тренер сборной Казахстана Горбачук рассказал, как выгнал чемпиона ОИ с тренировки в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: