Накроют Астану, Алматы и еще четыре города: синоптики обратились к жителям с просьбой

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют Астану, Алматы и еще четыре крупных города республики. В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"3 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Актобе, Астане, Алматы, ночью – в Атырау, Усть-Каменогорске", – следует из предупреждения синоптиков.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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2 сентября 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Уральска, Актобе, Атырау и Астаны.