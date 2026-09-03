Накроют Астану, Алматы и еще четыре города: синоптики обратились к жителям с просьбой
Фото: Zakon.kz
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют Астану, Алматы и еще четыре крупных города республики. В связи с этим жителей призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"3 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Актобе, Астане, Алматы, ночью – в Атырау, Усть-Каменогорске", – следует из предупреждения синоптиков.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
2 сентября 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Уральска, Актобе, Атырау и Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript