Опубликован обновленный прогноз погоды на выходные: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам республики на предстоящие выходные (субботу, воскресенье) и понедельник. Из него следует, что в Алматы ожидаются дожди, а в Астане и Шымкенте будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +27+29°С. 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С. 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Алматы 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С. 6 сентября: переменная облачность, ночью кратковременные дожди. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, ночью кратковременные дожди. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С. 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С. Прогноз погоды по Шымкенту 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С. 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С. 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С. Материал по теме Дожди сменятся снегом и похолодает до -6°С: какой будет погода в Казахстане в сентябре 2026 года Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие трое суток по всему Казахстану сохранится по-летнему теплая погода. Подробнее о погоде на 5, 6 и 7 сентября 2026 года можете узнать здесь.

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