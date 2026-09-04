#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
Общество

Опубликован обновленный прогноз погоды на выходные: что ждет Астану, Алматы и Шымкент

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, осень в Алматы, Алматы, виды города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:07 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам республики на предстоящие выходные (субботу, воскресенье) и понедельник. Из него следует, что в Алматы ожидаются дожди, а в Астане и Шымкенте будет без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +27+29°С.
  • 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +28+30°С.
  • 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
  • 6 сентября: переменная облачность, ночью кратковременные дожди. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.
  • 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
  • 7 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:07
Дожди сменятся снегом и похолодает до -6°С: какой будет погода в Казахстане в сентябре 2026 года

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие трое суток по всему Казахстану сохранится по-летнему теплая погода. Подробнее о погоде на 5, 6 и 7 сентября 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
14:54, 23 августа 2026
Сильные дожди ударят по Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – обновленный прогноз погоды
Ливни с градом и жара до +25°C: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на выходные
15:39, 04 апреля 2025
Ливни с градом и жара до +25°C: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на выходные
Небо, облачность, облако, облака, облачное небо, пасмурная погода, пасмурность
15:49, 26 августа 2026
Грозы и град надвигаются на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз на 27-29 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
14:41, Сегодня
"С нетерпением жду этого боя": Джастин Гейджи о поединке с Конором Макгрегором
Мовсар Евлоев
14:22, Сегодня
Евлоев "отменил" завершение карьеры, но допустил смену веса после боя с Волкановски
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
14:03, Сегодня
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Мюнхене
13:49, Сегодня
Футболист Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: