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Общество

Казахстанцы смогут выбирать модель инвестирования пенсионных накоплений по возрасту

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 19:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года объяснил предложение ввести для частных управляющих возрастную диверсификацию в части управления пенсионными активами казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас обсуждается мера, что инвестирование будет зависеть от возраста вкладчика, и что вкладчики могут сами определять эту модель инвестирования, тоже в зависимости от возраста. Они поинтересовались, как на практике будет работать эта система.

"С чем связана возрастная диверсификация? То есть молодой человек, которому 22 года, и он только получил диплом и начал работать, у него впереди 40-50 лет до пенсии, и он может быть более агрессивным (в части управления накоплениями и вкладами в рисковые акции. – Прим. ред.). А человеку, которому сейчас 60 лет, наверное, вкладывать в агрессивный портфель и потом к моменту выхода на пенсию все потерять, конечно, этого допускать нельзя. Поэтому вот эта возрастная диверсификация – это простая финансовая и социальная логика", – сказал Тимур Сулейменов.

Однако, по его словам, еще рано говорить о том, в каком виде механизм будет принят.

"Это сейчас подходы к реформе, а сами непосредственно проекты постановлений, правлений и так далее будут разрабатываться после утверждения программы, в основном в 2027 году", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал, как будет происходить выбор частных управляющих пенсионными активами казахстанцев.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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