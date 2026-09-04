Казахстанцы смогут выбирать модель инвестирования пенсионных накоплений по возрасту

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года объяснил предложение ввести для частных управляющих возрастную диверсификацию в части управления пенсионными активами казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас обсуждается мера, что инвестирование будет зависеть от возраста вкладчика, и что вкладчики могут сами определять эту модель инвестирования, тоже в зависимости от возраста. Они поинтересовались, как на практике будет работать эта система.

"С чем связана возрастная диверсификация? То есть молодой человек, которому 22 года, и он только получил диплом и начал работать, у него впереди 40-50 лет до пенсии, и он может быть более агрессивным (в части управления накоплениями и вкладами в рисковые акции. – Прим. ред.). А человеку, которому сейчас 60 лет, наверное, вкладывать в агрессивный портфель и потом к моменту выхода на пенсию все потерять, конечно, этого допускать нельзя. Поэтому вот эта возрастная диверсификация – это простая финансовая и социальная логика", – сказал Тимур Сулейменов.

Однако, по его словам, еще рано говорить о том, в каком виде механизм будет принят.

"Это сейчас подходы к реформе, а сами непосредственно проекты постановлений, правлений и так далее будут разрабатываться после утверждения программы, в основном в 2027 году", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал, как будет происходить выбор частных управляющих пенсионными активами казахстанцев.