От реконструкции к новым постановкам: BI Group направила 25 млн тенге театру Сац

BI Group завершила основные работы по масштабной реконструкции Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Компания обновила историческое здание, построила новый корпус с камерной сценой и преобразила территорию вокруг театра. Вместе с этим BI Group направила 25 млн тенге на творческое развитие театра.

Фото: BI Group

Сертификат на 25 млн тенге представители BI Group передали коллективу театра. Поддержка призвана помочь наполнить обновленный комплекс новыми постановками, творческими проектами и инициативами для детей и молодежи. После возвращения зрителей театр будет развиваться в формате современного арт-центра, объединяющего театральную, образовательную и культурную деятельность.

Фото: BI Group

Мы благодарны BI Group не только за масштабное обновление нашего театра, но и за поддержку его творческого будущего. Современные пространства должны наполниться новыми спектаклями, проектами, экспериментами и инициативами для детей и молодежи. Поэтому поддержка компании для нас – это вклад в новую жизнь театра, его творчество и новые возможности. После реконструкции театр Сац должен стать местом, куда приходят не только на спектакль, но и за общением с искусством – на выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы. Директор театра им. Н. Сац Олег Гостев.

Масштабная реконструкция охватила как историческое здание театра, так и создание новой инфраструктуры. Общая площадь комплекса теперь превышает 25 тыс. м², из которых 10,56 тыс. м² приходится на построенный рядом новый пятиэтажный корпус.

Фото: BI Group

Особое внимание команда проекта уделила сохранению наследия театра. Были отреставрированы мраморные покрытия стен и полов, мозаичные композиции и другие художественные элементы. Часть утраченных интерьерных решений воссоздавалась по архивным материалам и первоначальным чертежам.

Для нас было важно не просто модернизировать здание, а сохранить то, что определяет его характер и историю. Одновременно мы создавали совершенно новую театральную инфраструктуру. В результате историческая часть и новый корпус стали единым комплексом: одна сохраняет наследие театра Сац, другая дает ему новые возможности для развития. Руководитель проекта BI Group Аскар Сагандыков

Центром нового корпуса стала трансформируемая камерная сцена Black Box вместимостью до 220 зрителей. В отличие от традиционного театрального зала это пространство может менять конфигурацию в зависимости от постановки или мероприятия. В новом корпусе также появились мастерские и помещения для изготовления и хранения декораций, восемь гримерных, репетиционный зал, учебные классы и пространства детской театральной студии.

Фото: BI Group

После реконструкции комплекс сможет жить не только во время спектаклей. Новые пространства рассчитаны на выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы. Обновилась и территория вокруг театра: перед ним появилось новое семейное общественное пространство с озеленением, зонами отдыха и детской водной площадкой.

Фото: BI Group

Завершение реконструкции становится началом нового этапа в истории театра Сац. BI Group помогла создать для него современную инфраструктуру, а дополнительная поддержка в размере 25 млн тенге направлена уже не на строительство, а на то, ради чего оно велось, – дальнейшее развитие искусства и новых проектов театра.