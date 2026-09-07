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Общество

От реконструкции к новым постановкам: BI Group направила 25 млн тенге театру Сац

реконструкция, ремонт, театр, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49 Фото: BI Group
BI Group завершила основные работы по масштабной реконструкции Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Компания обновила историческое здание, построила новый корпус с камерной сценой и преобразила территорию вокруг театра. Вместе с этим BI Group направила 25 млн тенге на творческое развитие театра.

театр, реконструкция, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49

Фото: BI Group

Сертификат на 25 млн тенге представители BI Group передали коллективу театра. Поддержка призвана помочь наполнить обновленный комплекс новыми постановками, творческими проектами и инициативами для детей и молодежи. После возвращения зрителей театр будет развиваться в формате современного арт-центра, объединяющего театральную, образовательную и культурную деятельность.

реконструкция, театр, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49

Фото: BI Group

Мы благодарны BI Group не только за масштабное обновление нашего театра, но и за поддержку его творческого будущего. Современные пространства должны наполниться новыми спектаклями, проектами, экспериментами и инициативами для детей и молодежи. Поэтому поддержка компании для нас – это вклад в новую жизнь театра, его творчество и новые возможности. После реконструкции театр Сац должен стать местом, куда приходят не только на спектакль, но и за общением с искусством – на выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы.Директор театра им. Н. Сац Олег Гостев.

Масштабная реконструкция охватила как историческое здание театра, так и создание новой инфраструктуры. Общая площадь комплекса теперь превышает 25 тыс. м², из которых 10,56 тыс. м² приходится на построенный рядом новый пятиэтажный корпус.

зал, сцена, театр, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49

Фото: BI Group

Особое внимание команда проекта уделила сохранению наследия театра. Были отреставрированы мраморные покрытия стен и полов, мозаичные композиции и другие художественные элементы. Часть утраченных интерьерных решений воссоздавалась по архивным материалам и первоначальным чертежам.

Для нас было важно не просто модернизировать здание, а сохранить то, что определяет его характер и историю. Одновременно мы создавали совершенно новую театральную инфраструктуру. В результате историческая часть и новый корпус стали единым комплексом: одна сохраняет наследие театра Сац, другая дает ему новые возможности для развития.Руководитель проекта BI Group Аскар Сагандыков

Центром нового корпуса стала трансформируемая камерная сцена Black Box вместимостью до 220 зрителей. В отличие от традиционного театрального зала это пространство может менять конфигурацию в зависимости от постановки или мероприятия. В новом корпусе также появились мастерские и помещения для изготовления и хранения декораций, восемь гримерных, репетиционный зал, учебные классы и пространства детской театральной студии.

реконструкция, театр, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49

Фото: BI Group

После реконструкции комплекс сможет жить не только во время спектаклей. Новые пространства рассчитаны на выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы. Обновилась и территория вокруг театра: перед ним появилось новое семейное общественное пространство с озеленением, зонами отдыха и детской водной площадкой.

реконструкция, театр, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 16:49

Фото: BI Group

Завершение реконструкции становится началом нового этапа в истории театра Сац. BI Group помогла создать для него современную инфраструктуру, а дополнительная поддержка в размере 25 млн тенге направлена уже не на строительство, а на то, ради чего оно велось, – дальнейшее развитие искусства и новых проектов театра.

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Айсулу Омарова
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