Слова, определяющие эпоху: в СКО презентовали сборник президента

В Петропавловске состоялась презентация сборника избранных высказываний президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз".

В обсуждении приняли участие представители государственной власти, писатели, журналисты, ученые, деятели культуры, ветераны, преподаватели и молодежь региона. В мероприятии участвовал заместитель акима СКО Жусуп Жумагулов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Модератором встречи выступил почетный гражданин Северо-Казахстанской области, почетный журналист РК Жарасбай Сулейменов. Он отметил, что книга представляет интерес для разных поколений, поскольку в ней собраны ключевые мысли главы государства, отражающие путь страны и ее развитие.

"В сборнике собраны выражения, глубокие мысли и содержательные выводы из выступлений и статей Касым-Жомарта Токаева за почти 30 лет. Это полезное издание и для молодежи, и для старшего поколения. В нем отражены важные идеи, направленные на развитие нашей страны, формирование сознательного общества и зрелого гражданина", – отметил Жарасбай Сулейменов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Высказывания президента представлены в хронологическом порядке. Такой формат позволяет проследить развитие его взглядов на государственность и общество.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В книге затрагиваются вопросы верховенства закона, образования и науки, культуры, экономики, цифровизации, укрепления государственности и воспитания подрастающего поколения.

"Мы вступили в новую эпоху. За годы независимости Казахстан прошел огромный исторический путь. Создана современная государственность, сформированы институты власти, укреплены государственные границы", – подчеркнул заместитель акима области Жусуп Жумагулов.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Презентация стала площадкой для открытого разговора о ценностях современного Казахстана. Участники отметили, что сборник может стать полезным источником для осмысления исторического пути страны и тех принципов, которые определяют ее дальнейшее развитие.