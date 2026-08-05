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События

В Казахстане издали сборник высказываний Касым-Жомарта Токаева за три десятилетия

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 13:37 Фото: akorda.kz
В Казахстане издана книга "Әділетті қоғамға шыншыл сөз", в которой собраны высказывания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии рассказал у себя на личной странице в Facebook помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Арман Кырыкбаев.

Издание охватывает более чем тридцатилетний период, от архивных материалов 1994 года до недавних выступлений главы государства. В сборник вошли его ключевые тезисы и наиболее значимые высказывания, прозвучавшие как на казахстанских, так и на авторитетных международных площадках.

Материалы книги распределены по 21 тематическому разделу. Среди основных тем: верховенство закона, общественная безопасность, государственное управление, образование и молодежь, цифровизация, национальная идентичность, экологическая культура и инициатива "Таза Қазақстан".

Книга позволяет проследить развитие и преемственность взглядов Касым-Жомарта Токаева на государственное строительство и общественное развитие. Высказывания разных лет наглядно демонстрируют, как идеи справедливости, законности, ответственности и национального единства последовательно отражались в публичной риторике президента.

Издание адресовано государственным служащим, преподавателям, студентам, молодым специалистам, исследователям и читателям, интересующимся современной историей и развитием Казахстана.

В ближайшее время тираж книги планируется направить в фонды общественных библиотек, университетов, колледжей, политических партий и молодежных ресурсных центров.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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