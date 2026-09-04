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События

"Әділетті қоғамға – шыншыл сөз": идеи Токаева глазами карагандинской молодежи

обсуждение наследия высказываний Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:10 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Караганде представители науки, образования, культуры, медиа и общественного сектора обсудили книгу "Әділетті қоғамға – шыншыл сөз", в которую вошли концептуальные идеи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Участники встречи обсудили высказывания главы государства в контексте времени и последующих преобразований. Особое внимание уделили материалам 1990-х годов и тому, как идеи, сформулированные несколько десятилетий назад, получили развитие и отражение в современной государственной политике.

обсуждение наследия высказываний Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:10

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Еще в 90-е годы президент открыто говорил о своем отношении к таким понятиям, как человек, справедливость, ответственность, знания, профессионализм и интересы государства. В книге эти взгляды особенно интересно воспринимать с дистанции времени. Например: "Путь справедливости – трудный путь, но каким бы трудным он ни был, другого верного пути нет". Сегодня этот принцип лежит в основе масштабных политических, экономических и социальных преобразований", – отметил заместитель акима Карагандинской области Әлібек Әлденей.
обсуждение наследия высказываний Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:10

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В ходе встречи речь шла о влиянии литературы на общественное сознание, исторической памяти и общенациональных ценностях, Конституции и гражданской ответственности, роли науки и образования в развитии страны.

обсуждение наследия высказываний Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:10

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В обсуждении приняли участие как представители экспертного сообщества, так и молодежь. Участники отметили, что устойчивость общественных преобразований зависит не только от государственных решений и развития институтов, но и от уровня человеческого капитала, общественной культуры и личной ответственности граждан.

обсуждение наследия высказываний Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 20:10

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В рамках мероприятия также состоялось открытие новой библиотеки для молодежи, которая будет выполнять функцию коворкинг-центра. Это пространство для книг, идей и общения – место, где можно работать, спорить о важном, находить единомышленников и запускать новые проекты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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