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Общество

В каких сферах наибольшее количество вакансий – озвучены данные Минпрома

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 8 сентября 2026 года на заседании правительства назвал сферы с наибольшим количеством вакансий, передает корреспондент Zakon.kz.

По результатам анализа занятости и вакансий наиболее высокий спрос на кадры наблюдается в строительстве, машиностроении и горно-металлургической отрасли.

"Однако именно в этих сферах также отмечается большое количество вакансий. Это показывает, что проблема заключается не только в общем дефиците кадров. Основная проблема – несоответствие знаний и навыков кадров требованиям работодателей", – сказал Нагаспаев.

Поэтому, по его словам, государственный образовательный заказ необходимо формировать прежде всего с учетом реальной потребности предприятий.

"Здесь важную роль играет Национальная система квалификаций. Для системного решения этого вопроса министерство разработало Отраслевой план развития системы квалификаций до 2029 года. Его основная цель – объединить в единую систему потребности экономики, требования работодателей, подготовку кадров и подтверждение квалификаций. Особое внимание в этой работе будет уделено профессиональным стандартам. В прошлом году министерство разработало 34 профессиональных стандарта. В этом году планируется разработать и обновить еще 158 профессиональных стандартов, которые будут охватывать 922 профессии", – отметил министр.

Ранее мы писали, что казахстанской сфере строительства требуется более 16 тысяч кадров.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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