В каких сферах наибольшее количество вакансий – озвучены данные Минпрома

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 8 сентября 2026 года на заседании правительства назвал сферы с наибольшим количеством вакансий, передает корреспондент Zakon.kz.

По результатам анализа занятости и вакансий наиболее высокий спрос на кадры наблюдается в строительстве, машиностроении и горно-металлургической отрасли.

"Однако именно в этих сферах также отмечается большое количество вакансий. Это показывает, что проблема заключается не только в общем дефиците кадров. Основная проблема – несоответствие знаний и навыков кадров требованиям работодателей", – сказал Нагаспаев.

Поэтому, по его словам, государственный образовательный заказ необходимо формировать прежде всего с учетом реальной потребности предприятий.

"Здесь важную роль играет Национальная система квалификаций. Для системного решения этого вопроса министерство разработало Отраслевой план развития системы квалификаций до 2029 года. Его основная цель – объединить в единую систему потребности экономики, требования работодателей, подготовку кадров и подтверждение квалификаций. Особое внимание в этой работе будет уделено профессиональным стандартам. В прошлом году министерство разработало 34 профессиональных стандарта. В этом году планируется разработать и обновить еще 158 профессиональных стандартов, которые будут охватывать 922 профессии", – отметил министр.

Ранее мы писали, что казахстанской сфере строительства требуется более 16 тысяч кадров.