Казахстанской сфере строительства требуется более 16 тысяч кадров

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 8 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о потребностях строительной сферы в кадрах, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, запуск новых производств, технологическое обновление предприятий и рост объемов строительства формируют новый, более качественный спрос на рабочие кадры.

"В этой связи министерство в рамках Года рабочих профессий проводит конкретную работу по подготовке кадров по востребованным профессиям и повышению их квалификации. Сегодня в отраслях, курируемых министерством, требуется 36 700 кадров", – сказал Нагаспаев.

В том числе, отмечает министр, наибольшая потребность наблюдается в строительной отрасли – 16 200 человек, и в обрабатывающей промышленности – 14 400 человек.

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