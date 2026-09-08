"Это не послабление": Сулейменова высказалась об отмене СОР и СОЧ в школах
Представители СМИ уточнили, не приведут ли отмена СОР и СОЧ в начальных классах, внедрение искусственного интеллекта и другие изменения в подходах к обучению к снижению мотивации школьников. Также у министра спросили, как планируется сбалансировать эти изменения и ждать ли ученикам других нововведений в ближайшее время.
Министр отметила, что изменения не являются послаблением для школьников. По ее словам, в ведомстве посмотрели содержание программ начальных классов и выяснили, что часть учебных целей не соответствует возрасту учеников. Например, из 51 цели по математике только 16 подходят для начальных классов. Аналогичный анализ провели и по другим предметам.
"Здесь послаблений нет. Мы сейчас повысили роль формативных оцениваний, когда ежедневно ребенок на уроке отвечает, и это реально имеет свою роль. Второй момент: конечно, мы отменили СОЧ. Почему? Потому что мы увидели, что раньше результаты итогового оценивания составляли 50% при выставлении четвертных и годовых оценок", – озвучила она.
С ее слов, теперь 50% оценки будет формироваться за счет ежедневного формативного оценивания. При промежуточном оценивании также предусмотрены диктанты, изложения и сочинения.
"Еще есть контрольные работы, также проектные работы. Это не ослабление, это каждому классу, каждому ребенку по его возрастным особенностям дается цикл заданий, и эти задания ребенок должен выполнить", – резюмировала Сулейменова.
Ранее стало известно, что минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах.