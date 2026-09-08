#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
454.31
528.04
5.25
Общество

"Это не послабление": Сулейменова высказалась об отмене СОР и СОЧ в школах

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 15:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировала отмену СОР и СОЧ в школах и объяснила, почему изменения в системе оценивания не стоит считать послаблением для школьников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, не приведут ли отмена СОР и СОЧ в начальных классах, внедрение искусственного интеллекта и другие изменения в подходах к обучению к снижению мотивации школьников. Также у министра спросили, как планируется сбалансировать эти изменения и ждать ли ученикам других нововведений в ближайшее время.

Министр отметила, что изменения не являются послаблением для школьников. По ее словам, в ведомстве посмотрели содержание программ начальных классов и выяснили, что часть учебных целей не соответствует возрасту учеников. Например, из 51 цели по математике только 16 подходят для начальных классов. Аналогичный анализ провели и по другим предметам.

"Здесь послаблений нет. Мы сейчас повысили роль формативных оцениваний, когда ежедневно ребенок на уроке отвечает, и это реально имеет свою роль. Второй момент: конечно, мы отменили СОЧ. Почему? Потому что мы увидели, что раньше результаты итогового оценивания составляли 50% при выставлении четвертных и годовых оценок", – озвучила она.

С ее слов, теперь 50% оценки будет формироваться за счет ежедневного формативного оценивания. При промежуточном оценивании также предусмотрены диктанты, изложения и сочинения.

"Еще есть контрольные работы, также проектные работы. Это не ослабление, это каждому классу, каждому ребенку по его возрастным особенностям дается цикл заданий, и эти задания ребенок должен выполнить", – резюмировала Сулейменова.

Ранее стало известно, что минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники
13:42, 26 мая 2026
Глава Минпросвещения пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
11:24, Сегодня
Минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах: названы примерные сроки
Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки
15:35, 05 июня 2026
Должны ответить те, кто вводил: депутат об отмене СОР и СОЧ в школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Защитник сборной Казахстана Дмитрий Бреус
14:49, Сегодня
Опубликовано расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Германии
Матч &quot;Каспий&quot; - &quot;Кайрат&quot; в КПЛ
14:29, Сегодня
Суперкомпьютер изменил прогноз чемпионской гонки в Премьер-лиге
Александр Зверев прокомментировал победу над Лучано Дардери на US Open-2026
14:14, Сегодня
Александр Зверев прокомментировал победу над Лучано Дардери на US Open-2026
Иэн Гэрри
13:54, Сегодня
Иэн Гэрри хочет подраться с Майклом Моралесом после поражения Исламу Махачеву
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: