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Общество

Минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах: названы примерные сроки

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:24 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве озвучила возможные изменения в программе обучения учеников старших классов, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения коснутся СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть).

"В этом году мы провели полный анализ программ начальных классов и успеваемости учеников начальных классов. Были пересмотрены программы, в том числе и в вопросе оценивания. СОЧ как четвертная не будет проводиться – здесь мы повышаем роль формативного оценивания, когда учащиеся ежедневно приходят и отвечают", – напомнила Сулейменова.

Аналогичные изменения, по ее словам, планируются и в старших классах.

"Следующий этап будет реализовываться в 5-9-х классах, это на следующий год. После этого мы в 10-11-х классах тоже будем пересматривать", – заключила министр.

Ранее Сулейменова назвала обновленный размер стипендий студентов колледжей.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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