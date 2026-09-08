Минпросвещения планирует отменить СОР и СОЧ в старших классах: названы примерные сроки

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года на брифинге в правительстве озвучила возможные изменения в программе обучения учеников старших классов, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения коснутся СОР (суммативное оценивание за раздел) и СОЧ (суммативное оценивание за четверть). "В этом году мы провели полный анализ программ начальных классов и успеваемости учеников начальных классов. Были пересмотрены программы, в том числе и в вопросе оценивания. СОЧ как четвертная не будет проводиться – здесь мы повышаем роль формативного оценивания, когда учащиеся ежедневно приходят и отвечают", – напомнила Сулейменова. Аналогичные изменения, по ее словам, планируются и в старших классах. "Следующий этап будет реализовываться в 5-9-х классах, это на следующий год. После этого мы в 10-11-х классах тоже будем пересматривать", – заключила министр. Ранее Сулейменова назвала обновленный размер стипендий студентов колледжей.

Поделитесь новостью