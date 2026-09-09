10-12 сентября в Алматы сохранится жара до +35°С, а в Астане и Шымкенте похолодает

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В ближайшие три дня – с 10 по 12 сентября 2026 года – в Шымкенте и Астане станет прохладнее. А вот в Алматы сохранится сильная жара – температура поднимется до +35°С, сообщает Zakon.kz.

Также, по прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", жителям трех крупнейших городов страны нужно готовиться к дождям. Астана 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

11 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +26+28°С.

12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +18+20°С. Алматы 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

11 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.

12 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С. Шымкент 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

11 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

12 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +26+28°С. Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по Казахстану на 10, 11 и 12 сентября. Читайте тут.

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