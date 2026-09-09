Непогода накроет большую часть Казахстана 10 сентября

В четверг, 10 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в стране пройдут дожди с грозами, на западе прогнозируется сильный дождь. Преимущественно без осадков будет на юго-востоке и северо-востоке страны.

"На западе и севере возможны град и шквал, на юге – пыльная буря. По республике прогнозируется усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, по данным метеорологов, в ночные и утренние часы на юго-западе, северо-западе, севере и в центре страны ожидается туман.

При этом в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее высокий уровень прогнозируется в южных и западных областях страны.

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