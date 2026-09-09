Непогода накроет большую часть Казахстана 10 сентября
Фото: unsplash
В четверг, 10 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в стране пройдут дожди с грозами, на западе прогнозируется сильный дождь. Преимущественно без осадков будет на юго-востоке и северо-востоке страны.
"На западе и севере возможны град и шквал, на юге – пыльная буря. По республике прогнозируется усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также, по данным метеорологов, в ночные и утренние часы на юго-западе, северо-западе, севере и в центре страны ожидается туман.
При этом в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Наиболее высокий уровень прогнозируется в южных и западных областях страны.
Ранее специалисты предоставляли прогноз погоды по Казахстану на 10, 11 и 12 сентября. Читайте тут.
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