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Общество

300 нарушений за 8 месяцев: разогнавшегося до 137 км в час астанчанина отправили за решетку

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 17:30 Фото: pexels
Молодой астанчанин увлекся нарушениями правил дорожного движения (ПДД) и угодил под арест, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 9 сентября 2026 года рассказали, что выявили 25-летнего водителя Hyundai Palisade, который только в этом году 306 раз проигнорировал требования ПДД.

"169 правонарушений связаны с превышением установленной скорости движения, в 134 случаях он передвигался по автобусной полосе", – рассказали в надзорном органе.

Так, 3 мая текущего года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на скорости 137 километров в час проехал по проспекту "Ұлы дала".

"Учитывая общественную опасность и системность нарушений, суд расценил его действия как мелкое хулиганство и назначил административный арест на 10 суток", – сообщили в прокуратуре.

Также на 10 суток арестовали другого астанчанина. Он на Porsche разогнался почти до 200 км/час. И за ним насчитали более десятка таких нарушений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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