300 нарушений за 8 месяцев: разогнавшегося до 137 км в час астанчанина отправили за решетку

Молодой астанчанин увлекся нарушениями правил дорожного движения (ПДД) и угодил под арест, сообщает Zakon.kz.

В столичной прокуратуре 9 сентября 2026 года рассказали, что выявили 25-летнего водителя Hyundai Palisade, который только в этом году 306 раз проигнорировал требования ПДД.

"169 правонарушений связаны с превышением установленной скорости движения, в 134 случаях он передвигался по автобусной полосе", – рассказали в надзорном органе.

Так, 3 мая текущего года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на скорости 137 километров в час проехал по проспекту "Ұлы дала".

"Учитывая общественную опасность и системность нарушений, суд расценил его действия как мелкое хулиганство и назначил административный арест на 10 суток", – сообщили в прокуратуре.

Также на 10 суток арестовали другого астанчанина. Он на Porsche разогнался почти до 200 км/час. И за ним насчитали более десятка таких нарушений.