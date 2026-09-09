300 нарушений за 8 месяцев: разогнавшегося до 137 км в час астанчанина отправили за решетку
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Молодой астанчанин увлекся нарушениями правил дорожного движения (ПДД) и угодил под арест, сообщает Zakon.kz.
В столичной прокуратуре 9 сентября 2026 года рассказали, что выявили 25-летнего водителя Hyundai Palisade, который только в этом году 306 раз проигнорировал требования ПДД.
"169 правонарушений связаны с превышением установленной скорости движения, в 134 случаях он передвигался по автобусной полосе", – рассказали в надзорном органе.
Так, 3 мая текущего года камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на скорости 137 километров в час проехал по проспекту "Ұлы дала".
"Учитывая общественную опасность и системность нарушений, суд расценил его действия как мелкое хулиганство и назначил административный арест на 10 суток", – сообщили в прокуратуре.
Также на 10 суток арестовали другого астанчанина. Он на Porsche разогнался почти до 200 км/час. И за ним насчитали более десятка таких нарушений.
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