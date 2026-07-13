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Происшествия

Астанчанин психанул из-за пропущенной остановки и отправился за решетку

Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 16:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Астанчанин не вышел на своей остановке и выместил гнев, разбив стекло в автобусе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) 13 июля 2026 года рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в одном из городских автобусов пассажир устроил конфликт и разбил стекло, отделяющее кабину водителя от салона.

"В ходе проверки установлен 44-летний мужчина. Выяснилось, что причиной конфликта стало то, что автобус не остановился на нужной ему остановке и проехал ее. В связи с этим пассажир вступил в словесную перепалку с водителем, после чего ударил кулаком по стеклу, разделяющему кабину водителя и салон, повредив его", – сообщили в ДП.

За совершение мелкого хулиганства мужчину привлекли к административной ответственности: арест на 20 суток. Также он обязан будет возместить причиненный материальный ущерб.

В Алматы двое пассажиров метро устроили потасовку и поплатились почти на 90 тысяч каждый.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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