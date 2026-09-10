"Казахтелеком" полностью перевел отдаленное село в СКО на оптику

В Северо-Казахстанской области село Талшик стало первым населенным пунктом региона, полностью охваченным оптической сетью, сообщает Zakon.kz.

"Казахтелеком" завершил здесь модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры: вместо интернета по медным линиям жителям теперь доступна технология GPON со скоростью до 500 Мбит/с.

Фото: АО "Казахтелеком"

Талшик находится более чем в 300 километрах от Петропавловска. Еще недавно местные жители пользовались интернетом по медной сети, где скорость составляла до 12 Мбит/с. Теперь оптика проложена по всему селу, а доступ к высокоскоростному интернету получили более трех тысяч жителей. Фактически скорость доступного жителям интернета выросла более чем в 40 раз. Это позволяет без ограничений пользоваться привычными сегодня цифровыми возможностями: работать с большими файлами, подключаться к образовательным платформам, работать удаленно и смотреть видеоконтент.

Фото: АО "Казахтелеком"

В "Казахтелекоме" отмечают, что переход на оптоволокно важен не только с точки зрения скорости. Такая сеть обеспечивает более стабильное соединение, меньше подвержена помехам и рассчитана на дальнейший рост объемов передаваемых данных.

Переход с медной сети на оптическую технологию дает абонентам заметное улучшение качества услуги. Оптоволокно обеспечивает более высокую скорость и стабильность соединения и имеет большой потенциал для дальнейшего увеличения скоростей. Для Талшика особенно важно, что современные технологии сегодня становятся доступны независимо от удаленности населенного пункта от областного центра. Директор Северо-Казахстанского ДЭСД АО "Казахтелеком" Станислав Елисеев

Разницу после перехода на оптику уже оценили жители Талшика. По словам Тимура Мусина, особенно заметно изменилась скорость при загрузке больших файлов. Если раньше объемные файлы приходилось оставлять загружаться на всю ночь, то теперь на это уходят считаные минуты.

Фото: АО "Казахтелеком"

Раньше скорость была около 7-8 Мбит/с, а вечером из-за нагрузки могла снижаться до 5 Мбит/с. Файл объемом 10 гигабайт мы обычно ставили загружаться на ночь. Сейчас скорость доходит до 520 Мбит/с, и 40 гигабайт загружаются примерно за 15-20 минут. Разница, конечно, очень заметная. Интернет используем для всего — для игр, просмотра видео, а главное – детям теперь можно спокойно включить телевизор, мультфильмы, и все работает нормально. Житель Талшика Тимур Мусин

Фото: АО "Казахтелеком"

В компании считают развитие оптической инфраструктуры в селах одним из способов постепенно сокращать разницу в качестве доступа к цифровым услугам между городами и небольшими населенными пунктами.

Для жителей не должно иметь принципиального значения, находятся они в крупном городе или в селе за сотни километров от областного центра. Возможность нормально работать, учиться и пользоваться цифровыми сервисами сегодня напрямую зависит от качества связи. Поэтому для нас важно, что современная оптическая инфраструктура появляется и в таких отдаленных населенных пунктах, как Талшик. Региональный директор по коммерческой деятельности Северного региона Алена Ляпунова

Отметим, Талшик стал первым селом Северо-Казахстанской области, полностью переведенным на оптическую сеть.