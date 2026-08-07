Современный сервис: в селе Саумалколь "Казахтелеком" открыл обновленный офис

В селе Саумалколь Северо-Казахстанской области после ремонта открылся обновленный пункт сети сервиса компании "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

Саумалколь находится в 230 километрах от областного центра и является одним из крупнейших населенных пунктов Айыртауского района. Здесь проживает более 11 тысяч человек, для которых местный офис связи остается главным местом получения телекоммуникационных услуг и консультаций. В ходе обновления в здании оборудовали современный зал с комфортной зоной ожидания, а также создали более удобные и функциональные рабочие места для сотрудников.

Национальный оператор связи целенаправленно работает над улучшением качества жизни в отдаленных населенных пунктах страны. Компания внедряет цифровые сервисы и создает комфортные условия для клиентов и сотрудников, обеспечивая высокий уровень обслуживания вне зависимости от удаленности сел от крупных городов.

Аналогичный капитальный ремонт ранее провели в подразделении компании в селе Булаево района Магжана Жумабаева.

"Наша задача – сделать посещение сервисных пунктов максимально комфортным для каждого клиента, независимо от того, находится ли он в областном центре или в отдаленном населенном пункте. Обновление пункта сети сервиса в Саумалколе – это еще один шаг к созданию современной и удобной среды как для посетителей, так и для сотрудников, которые ежедневно обеспечивают качественное обслуживание клиентов". Начальник цеха производственно-хозяйственного обеспечения Саяхат Аманов

Специалисты отмечают, что изменения уже положительно отразились на ежедневном рабочем процессе.