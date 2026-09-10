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Общество

Злостное неисполнение судебных решений: что грозит должникам в Казахстане

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, законы, адвокатская контора, законодательство, судебная система, ЧСИ, частный судебный исполнитель, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 17:08 Фото: freepik
Судебный исполнитель Даурен Онласын на брифинге 10 сентября 2026 года рассказал, что будет, если человек или организация не выполняет решение суда добровольно, передает корреспондент Zakon.kz.

Онласын отметил, что решения суда должны исполняться обязательно. Если человек или организация не выполняет решение суда добровольно, его исполнением занимаются государственные или частные судебные исполнители.

"Если должник не исполняет решение, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности. При этом обязанность исполнить решение сохраняется. По статье 669 КоАП РК за неисполнение судебного решения или исполнительного документа предусмотрена административная ответственность, если нет признаков уголовного правонарушения", – подчеркнул спикер.

Для физических лиц предусмотрены штраф в размере 5 МРП (1 МРП равен в 2026 году 4325 тенге – Прим. ред.), общественные работы до 20 часов или административный арест до пяти суток.

"Для должностных лиц штраф составляет 20 МРП, для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций – 30 МРП, среднего бизнеса – 40 МРП, крупного бизнеса – 50 МРП", – добавил Даурен Онласын.

При длительном же неисполнении судебного решения, по его словам, предусмотрена уголовная ответственность.

"Согласно части 1 статьи 430 УК РК, если приговор, решение суда или исполнительный документ не исполняется более шести месяцев либо создаются препятствия для его исполнения, предусмотрены общественные работы до 800 часов, ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет", – резюмировал судебный исполнитель.

Ранее он рассказал, какое наказание предусмотрено за систематическое уклонение от исполнения алиментных обязательств.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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