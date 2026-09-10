Может ли безработный должник не платить алименты

Судебный исполнитель Даурен Онласын на брифинге 10 сентября 2026 года рассказал, какое наказание предусмотрено за систематическое уклонение от исполнения алиментных обязательств, передает корреспондент Zakon.kz.

Даурен Онласын напомнил, что за неисполнение судебного акта о взыскании алиментов должник может быть привлечен к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, если отсутствуют признаки уголовного правонарушения.

"При длительной неуплате алиментов наступает уголовная ответственность по статье 139 Уголовного кодекса РК. Если родитель более трех месяцев не платит алименты, ему могут назначить общественные работы до 600 часов, ограничить свободу или лишить свободы на срок до 2 лет. Также может применяться статья 430 Уголовного кодекса", – отметил он.

Он добавил, что отсутствие работы у должника не освобождает его от обязательств.

"Согласно Закону РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", при отсутствии заработка задолженность рассчитывается с учетом средней заработной платы в Республике Казахстан. Поэтому позиция должника: "Я официально нигде не работаю, поэтому алименты платить не должен" – юридически несостоятельна", – резюмировал спикер.

27 августа 2026 года сообщалось, что 279 должников по алиментам в Павлодарской области тратили деньги на азартные игры и букмекерские ставки.