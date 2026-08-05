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Общество

Число исков к судебным исполнителям выросло в Казахстане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 16:28 Фото: Zakon.kz
Судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны Мадияр Ташев на брифинге РСК 5 августа 2026 года рассказал о росте числа исков, связанных с оспариванием решений, действий и бездействия судебных исполнителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что количество административных исков, связанных с оспариванием решений и действий судебных исполнителей, в Казахстане продолжает расти.

"Судебная практика показывает, что многие нарушения возникают не из-за пробелов в законодательстве, а вследствие несоблюдения судебными исполнителями базовых требований закона. Об этом было заявлено в ходе обсуждения вопросов совершенствования исполнительного производства", – отметил Мадияр Ташев.

Он рассказал, что, по данным Специализированного межрайонного административного суда города Астаны, за последние три года количество дел об оспаривании решений, действий и бездействия судебных исполнителей заметно выросло.

"Так, в 2024 году в суд поступило 1 444 административных иска, в 2025 году – 1 715, а только за семь месяцев 2026 года – уже 1 206. Причем этот показатель почти в полтора раза превышает результаты аналогичного периода двух предыдущих лет. Значительное количество удовлетворенных исков свидетельствует о наличии устойчивых проблем в правоприменительной практике. При этом большое число дел, завершившихся медиативными соглашениями, также указывает на необходимость дальнейшего повышения качества исполнительного производства", – сказал он.

В Западно-Казахстанской области ранее под следствием оказался частный судебный исполнитель, которого заподозрили в незаконном распоряжении деньгами в рамках исполнительных производств.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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