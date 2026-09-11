В Атырау завершился молодежный форум "SARAISHYQ UPGRADE 2026"

В этом году заявки на участие подали более 1 000 молодых людей, а по итогам отбора в проектной работе приняли участие около 300 человек, сообщает Региональная служба коммуникаций.

Во второй день форума участники прошли мастер-классы по шести направлениям и защитили свои проекты. Мастер-классы провели Олжас Нурбай, Дастан Оразбеков, Фарангиза Шукашева, Амангельды Ислам, Сандугаш Абдиева и Дауит Сураган.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На мероприятии присутствовал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, который пожелал молодежи успехов. Также спикерам, проводившим мастер-классы по шести направлениям форума, были вручены благодарственные письма акима Атырауской области.

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

"Форум "SARAISHYQ UPGRADE 2026" и в этом году достиг своего финала. Активность участников показала, что интерес молодежи к таким мероприятиям высок. Форум завершился, однако я верю, что представленные здесь проекты в дальнейшем будут реализованы и получат продолжение. Желаю всем удачи!" Жасулан Бисембиев

На итоговом вечере были определены победители конкурса "Grant за лучший проект". По каждому из шести направлений одному участнику, признанному лучшим, был вручен грант в размере 500 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Обладатели грантов были определены среди участников, прибывших из города Астаны и Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей.

Фото: пресс-служба акима Атырауской области

По словам организаторов, предложенным и защищенным в ходе форума проектам будет оказана поддержка в их дальнейшей реализации. Это направлено на развитие творческих и инновационных инициатив молодежи.