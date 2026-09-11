Спортсменам хотят повысить выплаты за золотые медали на Азиатских играх

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 11 сентября 2026 года на завершающем учебно-тренировочном сборе национальной команды в Астане рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что по поручению главы государства ведется работа по дополнительному стимулированию атлетов. В частности, планируется существенно увеличить выплаты за медали Азиатских игр. По его словам, соответствующее поручение регионам уже дано. В связи с чем журналисты уточнили, о каких суммах идет речь. "Мы законодательно продвигаем эту норму. Если ранее спортсмены получали 5, 10 или 15 тыс. долларов, то сейчас за золотую медаль мы планируем выплачивать 50 тыс. долларов. Однако именно на этих Азиатских играх выплаты будут осуществляться за счет внебюджетных средств. Мы уже ведем эту работу. Действительно, ценность золотой медали Азиатских игр очень высока. На азиатском континенте очень сильные сборные и страны, поэтому завоевать золотую медаль очень сложно", – ответил он. Ранее во Дворце Независимости Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников.

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