#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.79
524.13
5.31
Общество

Спортсменам хотят повысить выплаты за золотые медали на Азиатских играх

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 18:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 11 сентября 2026 года на завершающем учебно-тренировочном сборе национальной команды в Астане рассказал, сколько планируют выплачивать спортсменам за золотые медали XX летних Азиатских игр, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства отметил, что по поручению главы государства ведется работа по дополнительному стимулированию атлетов. В частности, планируется существенно увеличить выплаты за медали Азиатских игр.

По его словам, соответствующее поручение регионам уже дано. В связи с чем журналисты уточнили, о каких суммах идет речь.

"Мы законодательно продвигаем эту норму. Если ранее спортсмены получали 5, 10 или 15 тыс. долларов, то сейчас за золотую медаль мы планируем выплачивать 50 тыс. долларов. Однако именно на этих Азиатских играх выплаты будут осуществляться за счет внебюджетных средств. Мы уже ведем эту работу. Действительно, ценность золотой медали Азиатских игр очень высока. На азиатском континенте очень сильные сборные и страны, поэтому завоевать золотую медаль очень сложно", – ответил он.

Ранее во Дворце Независимости Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Претенденты на медали на Азиаде
11:38, 14 января 2025
Кто представит Казахстан на предстоящих зимних Азиатских играх в Китае
Азиатские игры 500 Спортсменов
16:25, 03 апреля 2026
Казахстан отправит около 500 атлетов на летние Азиатские игры-2026
В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали
14:20, 13 сентября 2023
В каких видах спорта казахстанские спортсмены чаще всего завоевывают золотые медали Азиатских игр
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Илья Коновалов в составе &quot;Салавата Юлаева&quot;
18:33, Сегодня
"Салават Юлаев" расстался с вратарём Коноваловым после семи пропущенных шайб от "Барыса"
ФК &quot;Астана&quot; после победы в КПЛ
18:15, Сегодня
"Астана" сообщила о решении финансовых проблем перед матчем с "Ордабасы"
Волонтёры на Almaty Marathon-2026
18:10, Сегодня
15 лет вместе: волонтёры Almaty Marathon разных поколений о том, почему возвращаются на старты
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
17:46, Сегодня
Кори Гауфф рассказала, почему ей сложно понять эмоции Елены Рыбакиной на корте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: