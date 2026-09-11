Сборную Казахстана проводили на Азиатские игры и вручили спортсменам Государственный флаг

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов 11 сентября 2026 года на завершающем учебно-тренировочном сборе национальной команды в Астане рассказал о проводах спортсменов на XX летние Азиатские игры и передаче им Государственного флага, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказал, что сегодня в Японию провожают две национальные сборные, тогда как остальные казахстанские спортсмены уже находятся в Нагое.

"Они тренируются там уже три недели и готовятся к Азиатским играм. Это необходимо для акклиматизации, чтобы наши спортсмены безболезненно вошли в рабочий график. Мы проводили спортсменов и вручили Государственный флаг нашей страны олимпийскому чемпиону Парижа Елдосу Сметову, а также юной теннисистке, представительнице настольного тенниса Сарвиноз Миркадировой. Настрой у команды боевой. В этих Азиатских играх примут участие около 13 тыс. спортсменов из 45 стран Азии", – озвучил Ербол Мырзабосынов.

По его словам, на предыдущих Азиатских играх сборная Казахстана завоевала 10 золотых медалей и заняла 11-е место в общекомандном зачете. Однако министр подчеркнул, что на предстоящих соревнованиях перед командой стоит задача улучшить этот результат.

"Конечно, сейчас мы не будем открыто прогнозировать количество медалей. У каждой федерации, каждого тренера и спортсмена есть свои задачи. Они поставлены с учетом анализа результатов последних лет на чемпионатах Азии и мира. Исходя из этого, определены обязательства для федераций, клубов и тренеров. Мы совместно будем выполнять поставленные задачи", – дополнил он.

Стоит отметить, что XX летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японском городе Нагоя. В соревнованиях разыграют 469 комплектов медалей.

Ранее стало известно, что спортсменам хотят повысить выплаты за золотые медали на Азиатских играх.