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Общество

Жару до +37°С резко сменят дожди и град: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 20:17 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 12 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на западе временами сильный дождь. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане временами дождь и гроза, ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе чрезвычайная. В Караганде днем дождь и гроза, ветер юго-западный, порывы 18 м/с, высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара до +35...+37°С. По области сохраняется высокая, на севере, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара до +35°С, высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере и востоке дождь, временами сильный, гроза, днем на севере, востоке и в центре дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-18 м/с. На северо-востоке и северо-западе высокая пожарная опасность, по области чрезвычайная. В Актобе днем временами дождь и гроза, ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге дождь и гроза, днем дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге и востоке 23-28 м/с. Высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем дождь, гроза, град и шквал, ветер юго-восточный 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на севере и юге небольшой дождь и гроза, в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке и в горах порывы 15-20, на востоке временами 25 м/с. Днем сильная жара до +35°С. В центре, на западе и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге высокая. В Алматы ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с, высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер с порывами 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем кратковременный дождь, гроза, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Астане временами дождь и гроза, ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере туман. На севере и в центре высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная. В Актау ночью и утром туман.

В Костанайской области ожидаются дождь и гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь и град. На севере и востоке туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе и севере 15-20 м/с, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе и востоке высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке чрезвычайная. В Костанае утром и днем дождь, временами сильный, гроза, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Уральскеночью дождь и гроза, ночью и утром туман, ветер днем с порывами 15-20 м/с.

В области Абай во второй половине дня на западе, северо-западе и в центре дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на юге 15-20 м/с, днем на западе, севере и в центре 15-20, порывы 25 м/с. Днем сильная жара до +35°С. На северо-западе, востоке и в центре высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная. В Семее ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с, сильная жара до +35°С.

В Восточно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на севере, востоке и юге 15-20 м/с. Днем сильная жара до +35°С. На западе, северо-западе и юге высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ветер с порывами 15-18 м/с, сильная жара до +35°С.

В Павлодарской области днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, на юге временами 23-28 м/с. Днем сильная жара до +35°С. Высокая пожарная опасность. В Павлодаре ветер с порывами 15-20 м/с, сильная жара до +35°С, высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на севере и в центре порывы 15-20 м/с. По области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ветер днем с порывами 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере и в горных районах кратковременный дождь и гроза, днем на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере и в горах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере и в горных районах дождь и гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге дождь, временами сильный, гроза. Днем дождь и гроза, на западе, севере и юге временами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере и юге 23-28 м/с. Высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем дождь и гроза, ветер днем 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев, что в ближайшие выходные на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода.

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Канат Болысбек
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