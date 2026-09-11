Дождливые и прохладные выходные: какой будет погода в Казахстане 12-14 сентября

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, а также в понедельник, 14 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Страну накроют дожди, местами с грозами, усилится ветер, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", погоду будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

"На севере после теплых и сухих дней ожидается заметное похолодание. Дожди местами будут сильными, также усилится ветер". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается юга страны, то там сохранится теплая погода.

На западе страны погода постепенно стабилизируется: дожди прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться.

Днем на севере температура понизится до +13+20°С, в центральных регионах – до +15+25°С. На западе воздух постепенно прогреется до +20+30°С.

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О том, какой будет погода по всему Казахстану 11 сентября, можно узнать по этой ссылке. Обновленный прогноз на 11-13 сентября по Астане, Алматы и Шымкенту смотрите тут.