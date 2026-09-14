В Алматы около 300 человек устроили новоселье прямо во дворе
Фото: threads/onerli.zhastar
В социальных сетях появилось видео с новоселья жителей одного из алматинских ЖК. Несколько сотен человек собрались за общим длинным столом, сообщает Zakon.kz.
В Threads пользователь onerli.zhastar опубликовал видео необычного праздника прямо во дворе. На кадрах несколько сотен человек накрыли столы и устроили гулянья. Оказалось, что это ЖК в Алатауском районе Алматы.
"Ключи от квартир жильцам начали выдавать этой зимой. Сейчас все постепенно заезжают и обустраиваются в своих квартирах. Поэтому мы, соседи, решили всем вместе собраться и отметить новоселье. На праздник пришли около 200-300 человек. Мероприятие прошло на очень высоком уровне: были тамада, оперный певец и аниматор. Все получилось очень празднично и весело", – написала одна из участниц торжества.
Но в комментариях не все поддержали организаторов тоя. Часть пользователей отметили нарушение правил проживания в ЖК.
- У меня во дворе такое устраивать я не дам!
- Днем может быть ок, но вечером и тем более под ночь, мне хотелось бы отдохнуть и не слушать это.
- Нельзя мешать другим людям своими личными мероприятиями. Еще и микрофон орет на весь ЖК.
И все же многие сочли такое мероприятие весьма хорошей идеей.
- Прикольно. Хоть соседи познакомятся между собой, общаться будут.
- Один раз можно собраться. Познакомятся люди, будут общие проблемы решать.
- Раньше на каждый праздник все соседи собирались вместе. Все друг друга знали и ходили в гости. Сейчас такого нет. На видео жители – молодцы. Возвращают традиции.
Ранее тревожные кадры с улиц Алматы подняли на ноги полицию. В социальных сетях появилось видео агрессивной женщины.
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