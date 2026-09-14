В Алматы около 300 человек устроили новоселье прямо во дворе

В социальных сетях появилось видео с новоселья жителей одного из алматинских ЖК. Несколько сотен человек собрались за общим длинным столом, сообщает Zakon.kz.

В Threads пользователь onerli.zhastar опубликовал видео необычного праздника прямо во дворе. На кадрах несколько сотен человек накрыли столы и устроили гулянья. Оказалось, что это ЖК в Алатауском районе Алматы.

"Ключи от квартир жильцам начали выдавать этой зимой. Сейчас все постепенно заезжают и обустраиваются в своих квартирах. Поэтому мы, соседи, решили всем вместе собраться и отметить новоселье. На праздник пришли около 200-300 человек. Мероприятие прошло на очень высоком уровне: были тамада, оперный певец и аниматор. Все получилось очень празднично и весело", – написала одна из участниц торжества.

Но в комментариях не все поддержали организаторов тоя. Часть пользователей отметили нарушение правил проживания в ЖК.

У меня во дворе такое устраивать я не дам!

Днем может быть ок, но вечером и тем более под ночь, мне хотелось бы отдохнуть и не слушать это.

Нельзя мешать другим людям своими личными мероприятиями. Еще и микрофон орет на весь ЖК.

И все же многие сочли такое мероприятие весьма хорошей идеей.

Прикольно. Хоть соседи познакомятся между собой, общаться будут.

Один раз можно собраться. Познакомятся люди, будут общие проблемы решать.

Раньше на каждый праздник все соседи собирались вместе. Все друг друга знали и ходили в гости. Сейчас такого нет. На видео жители – молодцы. Возвращают традиции.

Ранее тревожные кадры с улиц Алматы подняли на ноги полицию. В социальных сетях появилось видео агрессивной женщины.