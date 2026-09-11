#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
Происшествия

"Вытворяла дичь": тревожные кадры с улиц Алматы подняли на ноги полицию

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские задержали 27-летнюю девушку, которая бросалась камнями в прохожих и проезжающие автомобили, сообщает Zakon.kz.

Внимание к ситуации привлекла одна из свидетельниц. Пользовательница Threads опубликовала ролик, на котором запечатлен конфликт на одной из улиц мегаполиса.

На кадрах видно, как женщина агрессивно ведет себя по отношению к людям.

"Среди белого дня нападает на людей. Она побежала за камнем, камня не было. Взяла клочок земли и дальше пошла вытворять дичь. Почему таких людей не держат от общества подальше? Мы взрослые, а если она нападет на ребенка, который не сможет себя защитить?" – возмутилась автор публикации.

В комментариях под постом алматинцы начали делиться и другими видеозаписями с участием этой же гражданки.

По словам очевидцев, она неоднократно бросала булыжники в людей, при этом целилась прямо в голову.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"9 сентября 2026 года в УП Бостандыкского района зарегистрирован материал. В этот же день в 17:44 поступило сообщение о том, что на улице Розыбакиева неизвестная женщина кидает камни в проезжающие автомобили. Прибывшими сотрудниками полиции гражданка 1999 года рождения была задержана и доставлена в районное управление", – сообщили 11 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Ранее был задержан полицейский начальник из Мангистау. Инцидент прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Спасательный отряд, собаки-спасатели, кинологи, спасатели с собаками, спасательный отряд с собаками
05:33, 09 мая 2025
В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах
Задержание наркотрафаретчика показала полиция Алматы
12:12, 07 октября 2024
Задержание наркотрафаретчика показала полиция Алматы
Девушка обманула около 15 человек с фейковым объявлением об аренде жилья в Алматы
12:00, 14 июня 2025
Больше десятка казахстанцев пострадали из-за фейковых объявлений об аренде жилья в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сарвиноз Миркадирова
21:13, Сегодня
Казахстан объявил полный состав сборной на Азиаду-2026 в Японии
Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии
20:36, Сегодня
УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа ЛЧ
Кори Гауфф на US Open - 2026
20:04, Сегодня
Кори Гауфф опубликовала пост после поражения в полуфинале US Open от Рыбакиной
ФК &quot;Тараз&quot; после победного матча
19:55, Сегодня
"Тараз" и "Хан-Тенгри" разошлись миром в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: