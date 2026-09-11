"Вытворяла дичь": тревожные кадры с улиц Алматы подняли на ноги полицию

В Алматы полицейские задержали 27-летнюю девушку, которая бросалась камнями в прохожих и проезжающие автомобили, сообщает Zakon.kz.

Внимание к ситуации привлекла одна из свидетельниц. Пользовательница Threads опубликовала ролик, на котором запечатлен конфликт на одной из улиц мегаполиса.

На кадрах видно, как женщина агрессивно ведет себя по отношению к людям.

"Среди белого дня нападает на людей. Она побежала за камнем, камня не было. Взяла клочок земли и дальше пошла вытворять дичь. Почему таких людей не держат от общества подальше? Мы взрослые, а если она нападет на ребенка, который не сможет себя защитить?" – возмутилась автор публикации.

В комментариях под постом алматинцы начали делиться и другими видеозаписями с участием этой же гражданки.

По словам очевидцев, она неоднократно бросала булыжники в людей, при этом целилась прямо в голову.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"9 сентября 2026 года в УП Бостандыкского района зарегистрирован материал. В этот же день в 17:44 поступило сообщение о том, что на улице Розыбакиева неизвестная женщина кидает камни в проезжающие автомобили. Прибывшими сотрудниками полиции гражданка 1999 года рождения была задержана и доставлена в районное управление", – сообщили 11 сентября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Ранее был задержан полицейский начальник из Мангистау. Инцидент прокомментировали в пресс-службе КНБ РК.