Аким ВКО Нурымбет Сактаганов и Айдын Рахимбаев открыли интернат и спорткомплекс в селе Құлынжон

Сегодня, к 60-летию школы Qulynzhon Mektebi в селе Құлынжон района Самар Восточно-Казахстанской области, открыты новый интернат и современный спортивный комплекс, сообщает Zakon.kz.

Акимат ВКО реализовал проект в партнерстве с фондом бизнесмена Айдына Рахимбаева Rahimbaev Endowment Foundation (REF). Объем совместных вложений в развитие Qulynzhon Mektebi составил 4,2 млрд тенге.

Фото: Qulynzhon Mektebi

Я окончил эту школу в 1989 году. Здесь начался мой путь, здесь я получил первые знания и встретил учителей, которых помню по сей день. Для меня важно, чтобы у детей из нашего района были возможности, которых в свое время не было у нас. Мы хотим не просто построить инфраструктуру, а дать возможности для развития нашим землякам – школьникам, учителям, всем жителям района. Поддержка родного края для меня – это большая привилегия и ответственность, – сказал Айдын Рахимбаев.

Фото: Qulynzhon Mektebi

Официальное открытие новых объектов включало торжественную передачу ключей от ветеранов педагогического труда сегодняшним ученикам – символ преемственности поколений. С вводом интерната Qulynzhon Mektebi получает статус опорной школы для близлежащих территорий. Дети из сел района Самар и соседних районов смогут учиться в Құлынжоне и проживать при школе в течение учебной недели – так расстояние до школы перестает быть ограничением при выборе места обучения. Кроме того, районному управлению образования передан новый школьный автобус, что позволит безопасно перевозить детей.

Фото: Qulynzhon Mektebi

Новый спортивный комплекс рассчитан на учебные занятия, работу секций и проведение соревнований районного уровня и доступен не только ученикам школы. Отдельное направление программы – повышение квалификации педагогов и расширение внеурочных возможностей для школьников.

Следующим этапом станет модернизация системы здравоохранения района на 2026-2028 годы. Проект по реконструкции и оснащению районной больницы общей стоимостью 4,5 млрд тенге планируется запустить к 2028 году. Данная инфраструктура также рассчитана на население пяти приграничных районов, которые смогут ею пользоваться.

Фото: Qulynzhon Mektebi

В 2026 году Айдын и Анар Рахимбаевы присоединились к международному движению The Giving Pledge и публично обязались направить более половины своего состояния на благотворительность в Казахстане. Район Самар – одна из территорий, где эта стратегия реализуется комплексно.