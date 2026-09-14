Аким ВКО Нурымбет Сактаганов и Айдын Рахимбаев открыли интернат и спорткомплекс в селе Құлынжон
Акимат ВКО реализовал проект в партнерстве с фондом бизнесмена Айдына Рахимбаева Rahimbaev Endowment Foundation (REF). Объем совместных вложений в развитие Qulynzhon Mektebi составил 4,2 млрд тенге.
Я окончил эту школу в 1989 году. Здесь начался мой путь, здесь я получил первые знания и встретил учителей, которых помню по сей день. Для меня важно, чтобы у детей из нашего района были возможности, которых в свое время не было у нас. Мы хотим не просто построить инфраструктуру, а дать возможности для развития нашим землякам – школьникам, учителям, всем жителям района. Поддержка родного края для меня – это большая привилегия и ответственность, – сказал Айдын Рахимбаев.
Официальное открытие новых объектов включало торжественную передачу ключей от ветеранов педагогического труда сегодняшним ученикам – символ преемственности поколений. С вводом интерната Qulynzhon Mektebi получает статус опорной школы для близлежащих территорий. Дети из сел района Самар и соседних районов смогут учиться в Құлынжоне и проживать при школе в течение учебной недели – так расстояние до школы перестает быть ограничением при выборе места обучения. Кроме того, районному управлению образования передан новый школьный автобус, что позволит безопасно перевозить детей.
Новый спортивный комплекс рассчитан на учебные занятия, работу секций и проведение соревнований районного уровня и доступен не только ученикам школы. Отдельное направление программы – повышение квалификации педагогов и расширение внеурочных возможностей для школьников.
Следующим этапом станет модернизация системы здравоохранения района на 2026-2028 годы. Проект по реконструкции и оснащению районной больницы общей стоимостью 4,5 млрд тенге планируется запустить к 2028 году. Данная инфраструктура также рассчитана на население пяти приграничных районов, которые смогут ею пользоваться.
В 2026 году Айдын и Анар Рахимбаевы присоединились к международному движению The Giving Pledge и публично обязались направить более половины своего состояния на благотворительность в Казахстане. Район Самар – одна из территорий, где эта стратегия реализуется комплексно.