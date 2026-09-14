Казахстанцы высоко оценивают доступность социальной инфраструктуры

Доступность школ, детских садов, учреждений культуры и спортивных объектов остается одним из наиболее сильных аспектов инфраструктурной обеспеченности городов и сельских населенных пунктов Казахстана.

Такие данные получены по итогам социологического исследования Казахстанского института общественного развития, в рамках которого жители оценили 17 ключевых элементов инфраструктуры и услуг в своем регионе.

"В целом уровень удовлетворенности населения инфраструктурой остается высоким: в III квартале 2026 года доля удовлетворенных различными элементами инфраструктуры составила от 57,8% до 78,2%", – сообщили в институте.

Наиболее позитивные оценки традиционно связаны с объектами, имеющими непосредственное значение для повседневной жизни семей и развития человеческого капитала. В первую очередь, это доступность школ – 78,2%, детских садов – 73,3%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%, а также учреждений культуры – 71,1%.

"Школы остаются наиболее доступным объектом социальной инфраструктуры с точки зрения оценки населения. В III квартале 78,2% опрошенных были удовлетворены их доступностью в своем городе, поселке или селе, что означает положительную оценку со стороны почти 8 из 10 жителей". Казахстанский институт общественного развития

Положительно оценивается и доступность детских садов – 73,3%. Стабильность этого показателя на протяжении года также является позитивным сигналом.

"Значимым ресурсом для качества жизни населения остаются учреждения культуры и спортивная инфраструктура. Уровень удовлетворенности доступностью учреждений культуры составил 71,1%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%", – рассказали в организации.

Достаточно высоко население оценило и другие элементы благоустройства. 67,8% опрошенных удовлетворены наличием мест для прогулок и отдыха, 67,3% – озеленением, 63,8% – чистотой и качеством уборки улиц и дворов. Удовлетворенность возможностями для развития детей составляет 66,2%, качеством воды – 64,4%, доступностью информации государственных органов – 64,6%.

"Отдельно важно отметить положительную динамику оценки качества дорог. За год уровень удовлетворенности дорогами выросла с 50% в I квартале до 57,8% в III квартале. Таким образом, именно по качеству дорог зафиксирован один из наиболее заметных приростов среди рассматриваемых элементов инфраструктуры", – сообщили в институте.

Таким образом, отметили там, результаты III квартала показывают, что социально значимая инфраструктура остается сильной стороной региональной среды. Наиболее высокие оценки получают объекты, непосредственно связанные с образованием, развитием детей, культурной и спортивной активностью населения. Одновременно исследование позволяет обозначить конкретные направления для дальнейшего развития – прежде всего цифровой и транспортной инфраструктуры.

В целом полученные результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня удовлетворенности населения базовой инфраструктурой и позволяют не только оценивать текущее состояние регионов, но и определять приоритеты дальнейшего повышения качества жизни населения.

"Ежеквартальный опрос по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации в Казахстане" за III квартал 2026 года проведен Казахстанским институтом общественного развития методом личного интервью, выборочная совокупность – 2 400 респондентов от 18 лет и старше. Территория проведения исследования – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты. Опрос проведен с 1 по 16 августа 2026 года.