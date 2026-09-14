#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Общество

Казахстанцы высоко оценивают доступность социальной инфраструктуры

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 14:11 Фото: Zakon.kz
Доступность школ, детских садов, учреждений культуры и спортивных объектов остается одним из наиболее сильных аспектов инфраструктурной обеспеченности городов и сельских населенных пунктов Казахстана.

Такие данные получены по итогам социологического исследования Казахстанского института общественного развития, в рамках которого жители оценили 17 ключевых элементов инфраструктуры и услуг в своем регионе.

"В целом уровень удовлетворенности населения инфраструктурой остается высоким: в III квартале 2026 года доля удовлетворенных различными элементами инфраструктуры составила от 57,8% до 78,2%", – сообщили в институте.

Наиболее позитивные оценки традиционно связаны с объектами, имеющими непосредственное значение для повседневной жизни семей и развития человеческого капитала. В первую очередь, это доступность школ – 78,2%, детских садов – 73,3%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%, а также учреждений культуры – 71,1%.

"Школы остаются наиболее доступным объектом социальной инфраструктуры с точки зрения оценки населения. В III квартале 78,2% опрошенных были удовлетворены их доступностью в своем городе, поселке или селе, что означает положительную оценку со стороны почти 8 из 10 жителей".Казахстанский институт общественного развития

Положительно оценивается и доступность детских садов – 73,3%. Стабильность этого показателя на протяжении года также является позитивным сигналом.

"Значимым ресурсом для качества жизни населения остаются учреждения культуры и спортивная инфраструктура. Уровень удовлетворенности доступностью учреждений культуры составил 71,1%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%", – рассказали в организации.

Достаточно высоко население оценило и другие элементы благоустройства. 67,8% опрошенных удовлетворены наличием мест для прогулок и отдыха, 67,3% – озеленением, 63,8% – чистотой и качеством уборки улиц и дворов. Удовлетворенность возможностями для развития детей составляет 66,2%, качеством воды – 64,4%, доступностью информации государственных органов – 64,6%.

"Отдельно важно отметить положительную динамику оценки качества дорог. За год уровень удовлетворенности дорогами выросла с 50% в I квартале до 57,8% в III квартале. Таким образом, именно по качеству дорог зафиксирован один из наиболее заметных приростов среди рассматриваемых элементов инфраструктуры", – сообщили в институте.

Таким образом, отметили там, результаты III квартала показывают, что социально значимая инфраструктура остается сильной стороной региональной среды. Наиболее высокие оценки получают объекты, непосредственно связанные с образованием, развитием детей, культурной и спортивной активностью населения. Одновременно исследование позволяет обозначить конкретные направления для дальнейшего развития – прежде всего цифровой и транспортной инфраструктуры.

В целом полученные результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня удовлетворенности населения базовой инфраструктурой и позволяют не только оценивать текущее состояние регионов, но и определять приоритеты дальнейшего повышения качества жизни населения.

"Ежеквартальный опрос по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации в Казахстане" за III квартал 2026 года проведен Казахстанским институтом общественного развития методом личного интервью, выборочная совокупность – 2 400 респондентов от 18 лет и старше. Территория проведения исследования – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты. Опрос проведен с 1 по 16 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
В области Абай построят 101 объект социального назначения
17:45, 07 июня 2024
В области Абай построят 101 объект социального назначения
В Косшы масштабно модернизируют коммунальную и дорожную инфраструктуру
16:56, 31 мая 2026
В Косшы масштабно модернизируют коммунальную и дорожную инфраструктуру
Социальные объекты в Ескельдинском районе области Жетісу
12:36, 05 декабря 2024
В Ескельдинском районе области Жетісу отремонтировано 4 и будет введено 12 новых социальных объектов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Степан Санников атакует ворота &quot;Торпедо&quot;
13:50, Сегодня
Российский хоккеист Санников признан лучшим игроком второй недели чемпионата Казахстана
Александр Бублик поднимает руки вверх после победы на US Open
13:33, Сегодня
Александр Бублик поздравил Елену Рыбакину с победой на US Open
Аскар Майдекин
13:21, Сегодня
"Может и вообще без баскетбола буду": игрок сборной Казахстана после вылета с Азиады
Рыбакина и Соболенко в финале US Open
13:02, Сегодня
Соболенко ждут финансовые неприятности после реакции на проигрыш от Рыбакиной на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: