Доверие казахстанцев к президенту выросло до 86,7% – соцопрос КИОР

Большинство казахстанцев демонстрируют доверие к ключевым государственным институтам и положительно оценивают ситуацию в стране.

Это подтверждают результаты исследования ключевых индикаторов общественно-политической ситуации за III квартал 2026 года, проведенного Казахстанским институтом общественного развития.

"Растет уровень доверия к президенту страны – 86,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 3 процентных пункта", – сообщили в институте.

Высокий уровень доверия там связывают с устойчивым общественным вниманием к проводимым преобразованиям. В совокупности 65,8% респондентов регулярно или периодически получают информацию об инициативах президента.

"Большинство инициатив президента Касым-Жомарта Токаева, включая озвученные годом ранее в Послании народу Казахстана и уже получившие практическую реализацию, пользуются поддержкой граждан". Казахстанский институт общественного развития

В ТОП-3 наиболее поддерживаемых инициатив по итогам отчетного периода вошли переход к однопалатному Курултаю, объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, а также начисление и использование средств в рамках проекта "Нацфонд – детям" для улучшения жилищных условий и получения образования.

Значительный общественный интерес вызывают инициативы в сфере технологического развития, атомной энергетики, образования и науки, а также инициативы, реализуемые в рамках "Таза Қазақстан".

"Таким образом, высокий уровень поддержки распространяется как на общий вектор развития страны, так и на конкретные решения, затрагивающие институциональное устройство, новые технологии, человеческий капитал и качество жизни граждан", – отмечают в институте.

В целом, результаты III квартала фиксируют устойчивый уровень институционального доверия и преимущественно позитивное восприятие ситуации в стране.

Опрос проводился с 31 июля по 16 августа и охватил 2 400 респондентов по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Максимальная погрешность выборки не превышает ±2% при доверительной вероятности 95%.