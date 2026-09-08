Уровень качества жизни в Казахстане по мнению самих казахстанцев – результаты соцопросов

Проводимые политические и экономические реформы, а также реализуемые в Казахстане программы по улучшению качества жизни граждан в большинстве своем находят положительный отклик у населения страны, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на текущую геополитическую напряженность, которая сегодня негативным образом сказывается на экономическом положении многих стран мира, Казахстан, благодаря своей прагматичной политике и проводимым своевременным реформам, продолжает уверенно развиваться.

Такой подход, безусловно, положительно влияет не только на улучшение качества жизни в стране, но и на повышение уровня благосостояния граждан, что, в свою очередь, подтверждается и результатами проводимых социальных опросов.

Показатели развития

Согласно текущим прогнозам, темпы роста ВВП Казахстана сохранят динамику в ближайшие 2-3 года на отметке 4,3-4,8%, а инфляция и вовсе пойдет на снижение и уже к 2028 году остановится на рубеже 6,8%.

Дополнительно, в ближайшие несколько лет ожидается понижение базовой ставки Нацбанка РК до уровня в 10,6%, что, в свою очередь, сделает кредиты и ипотеку более выгодными, создаст благоприятные условия для повышения интереса держателей банковских вкладов к инвестированию, позволит стимулировать расширение малого/среднего бизнеса и может отразиться на повышении заработных плат.

Кроме того, в Казахстане, согласно существующим планам, до конца 2029 года планируют реализовать 204 крупных инфраструктурных проекта в энергетике (46 – модернизация электростанций и сетей), транспортно-логистической (автодороги, ж/д линии и узлы) и цифровой отрасли (10 – связь и дата-центры), а также в направлении водоснабжения и водоотведения (89 – водохранилища, водоочистные сооружения, ирригационные каналы).

Наряду с вышеуказанным в стране активно строится новое жилье, школы, больницы, административные здания, возводятся объекты спортивной инфраструктуры, производится благоустройство улиц, дворов и мест общественного пользования.

Поддержка политического курса

В период с 13 июня по 2 июля 2026 года компанией DATAmetrics по заказу КИСИ при президенте РК проведено социологическое исследование.

Его основной целью являлось определение уровня восприятия населением проводимой государством политики, степени ее поддержки, а также готовности активно участвовать в политической жизни страны и электоральных циклах.

В опросе по форме личного интервью face to face приняли участие около 8 тысяч жителей всех регионов Казахстана, включая столицу и города республиканского значения Алматы и Шымкент, старше 18 лет.

Согласно полученным результатам, 87,8% опрошенных респондентов выразили высокий уровень поддержки реализуемому политическому курсу государства, а 75,6% из них подтвердили готовность своего активного участия в избирательных циклах.

К слову, объективность полученных результатов этого исследования после подтвердила и сама явка избирателей на прошедших выборах в Курултай, которая по итогу составила более 74%.

Оценка качества жизни

Высоко сегодня оценивают казахстанцы и уровень качества своей жизни. Так, результаты проведенного летом этого года исследования специалистами DATAmetrics показывают, что население Казахстана в большинстве своем удовлетворено своим текущим положением.

На этом фоне 63,3% опрошенных респондентов ответили, что полностью довольны своей жизнью, 31,9% выбрали ответ "скорее да, чем нет" и только 1,1% из участников исследования оказались совсем не удовлетворены своим нынешним положением дел.

Позитивные оценки собственной жизненной ситуации находят отражение и в восприятии материального положения семьи. Так, около 67,6% участников опрошенных сообщили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось. Из них 29,8% ответили "определенно улучшилось", а 37,8% выбрали вариант "скорее да, чем нет". О том, что материальное положение семьи не изменилось, сообщили 25,5% респондентов. Еще 6,6% считают, что оно ухудшилось.

Кроме того, довольно позитивно казахстанцы в ходе этого опроса высказывались и по поводу своего будущего. В этом направлении около 78,6% опрошенных высказались, что через год будут жить еще лучше, 15,9% не прогнозируют серьезных изменений и только 3,4% опрошенных ожидают заметных ухудшений.

Как оценили развитие инфраструктуры

Развитие городов и сел обычно освещается через объемы строительства и ремонта, через призму ввода новых социальных объектов, улучшения среды, повышения доступа к услугам и другие административные показатели. Эти данные позволяют судить о масштабе выполненных работ, но не в полной мере показывают, насколько происходящие изменения ощущаются самими жителями в повседневной жизни.

Согласно опубликованным Национальным аналитическим центром (НАЦ) при Назарбаев Университете итогам исследования, казахстанцы в основном позитивно оценивают проводимую государством работу в данном направлении и имеют запрос на ее продолжение.

В результате 68% опрошенных респондентов отмечают ощутимые улучшения в процессе инфраструктурного развития своих населенных пунктов за последние три года, а 82% довольны и текущими условиями жизни (22% – "полностью довольны" и 60% – "скорее довольны").

Кроме того, 68% опрошенных респондентов ожидают, что государство продолжит улучшать условия для жизни в их населенных пунктах в ближайшие несколько лет такими же темпами. Около 23% полагают, что условия останутся на прежнем уровне. И только 3% предполагают ухудшение.

В исследовании его авторы также отметили, что наиболее заметными для жителей стали изменения в повседневной физической среде – прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение, и эти же направления сохраняют высокий приоритет для дальнейшего развития. Одновременно значимое место в структуре общественных ожиданий занимают развитие медицинской инфраструктуры, интернета и мобильной связи, а также сферы ЖКХ.