#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
454.31
528.04
5.25
Статьи

Уровень качества жизни в Казахстане по мнению самих казахстанцев – результаты соцопросов

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 17:12 Фото: Zakon.kz
Проводимые политические и экономические реформы, а также реализуемые в Казахстане программы по улучшению качества жизни граждан в большинстве своем находят положительный отклик у населения страны, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на текущую геополитическую напряженность, которая сегодня негативным образом сказывается на экономическом положении многих стран мира, Казахстан, благодаря своей прагматичной политике и проводимым своевременным реформам, продолжает уверенно развиваться.

Такой подход, безусловно, положительно влияет не только на улучшение качества жизни в стране, но и на повышение уровня благосостояния граждан, что, в свою очередь, подтверждается и результатами проводимых социальных опросов.

Показатели развития

Согласно текущим прогнозам, темпы роста ВВП Казахстана сохранят динамику в ближайшие 2-3 года на отметке 4,3-4,8%, а инфляция и вовсе пойдет на снижение и уже к 2028 году остановится на рубеже 6,8%.

Дополнительно, в ближайшие несколько лет ожидается понижение базовой ставки Нацбанка РК до уровня в 10,6%, что, в свою очередь, сделает кредиты и ипотеку более выгодными, создаст благоприятные условия для повышения интереса держателей банковских вкладов к инвестированию, позволит стимулировать расширение малого/среднего бизнеса и может отразиться на повышении заработных плат.

Кроме того, в Казахстане, согласно существующим планам, до конца 2029 года планируют реализовать 204 крупных инфраструктурных проекта в энергетике (46 – модернизация электростанций и сетей), транспортно-логистической (автодороги, ж/д линии и узлы) и цифровой отрасли (10 – связь и дата-центры), а также в направлении водоснабжения и водоотведения (89 – водохранилища, водоочистные сооружения, ирригационные каналы).

Наряду с вышеуказанным в стране активно строится новое жилье, школы, больницы, административные здания, возводятся объекты спортивной инфраструктуры, производится благоустройство улиц, дворов и мест общественного пользования.

Поддержка политического курса

В период с 13 июня по 2 июля 2026 года компанией DATAmetrics по заказу КИСИ при президенте РК проведено социологическое исследование.

Его основной целью являлось определение уровня восприятия населением проводимой государством политики, степени ее поддержки, а также готовности активно участвовать в политической жизни страны и электоральных циклах.

В опросе по форме личного интервью face to face приняли участие около 8 тысяч жителей всех регионов Казахстана, включая столицу и города республиканского значения Алматы и Шымкент, старше 18 лет.

Согласно полученным результатам, 87,8% опрошенных респондентов выразили высокий уровень поддержки реализуемому политическому курсу государства, а 75,6% из них подтвердили готовность своего активного участия в избирательных циклах.

К слову, объективность полученных результатов этого исследования после подтвердила и сама явка избирателей на прошедших выборах в Курултай, которая по итогу составила более 74%.

Оценка качества жизни

Высоко сегодня оценивают казахстанцы и уровень качества своей жизни. Так, результаты проведенного летом этого года исследования специалистами DATAmetrics показывают, что население Казахстана в большинстве своем удовлетворено своим текущим положением.

На этом фоне 63,3% опрошенных респондентов ответили, что полностью довольны своей жизнью, 31,9% выбрали ответ "скорее да, чем нет" и только 1,1% из участников исследования оказались совсем не удовлетворены своим нынешним положением дел.

Позитивные оценки собственной жизненной ситуации находят отражение и в восприятии материального положения семьи. Так, около 67,6% участников опрошенных сообщили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось. Из них 29,8% ответили "определенно улучшилось", а 37,8% выбрали вариант "скорее да, чем нет". О том, что материальное положение семьи не изменилось, сообщили 25,5% респондентов. Еще 6,6% считают, что оно ухудшилось.

Кроме того, довольно позитивно казахстанцы в ходе этого опроса высказывались и по поводу своего будущего. В этом направлении около 78,6% опрошенных высказались, что через год будут жить еще лучше, 15,9% не прогнозируют серьезных изменений и только 3,4% опрошенных ожидают заметных ухудшений.

Как оценили развитие инфраструктуры

Развитие городов и сел обычно освещается через объемы строительства и ремонта, через призму ввода новых социальных объектов, улучшения среды, повышения доступа к услугам и другие административные показатели. Эти данные позволяют судить о масштабе выполненных работ, но не в полной мере показывают, насколько происходящие изменения ощущаются самими жителями в повседневной жизни.

Согласно опубликованным Национальным аналитическим центром (НАЦ) при Назарбаев Университете итогам исследования, казахстанцы в основном позитивно оценивают проводимую государством работу в данном направлении и имеют запрос на ее продолжение.

В результате 68% опрошенных респондентов отмечают ощутимые улучшения в процессе инфраструктурного развития своих населенных пунктов за последние три года, а 82% довольны и текущими условиями жизни (22% – "полностью довольны" и 60% – "скорее довольны").

Кроме того, 68% опрошенных респондентов ожидают, что государство продолжит улучшать условия для жизни в их населенных пунктах в ближайшие несколько лет такими же темпами. Около 23% полагают, что условия останутся на прежнем уровне. И только 3% предполагают ухудшение.

В исследовании его авторы также отметили, что наиболее заметными для жителей стали изменения в повседневной физической среде – прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение, и эти же направления сохраняют высокий приоритет для дальнейшего развития. Одновременно значимое место в структуре общественных ожиданий занимают развитие медицинской инфраструктуры, интернета и мобильной связи, а также сферы ЖКХ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
Читайте также
Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, люди с флагом, государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан
12:43, 10 июля 2026
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь
14:15, 24 июля 2026
Где самый высокий уровень качества жизни населения и как оценивают Казахстан – рейтинг
качество жизни, статистика
14:36, 20 декабря 2024
Как изменился индекс качества жизни в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ФК &quot;Астана&quot; перед матчем КПЛ
18:11, Сегодня
Футболисты "Астаны" готовы к бойкоту из-за долгов по зарплате
Колби Ковингтон
17:46, Сегодня
Колби Ковингтон не исключил возвращение в UFC
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
17:27, Сегодня
Сборная Казахстана вошла в ТОП-4 FIFAe Continental Championship Europe 2026
Стас Покатилов попал на предматчевый постер &quot;Сабаха&quot; против &quot;Манчестер Юнайтед&quot; в ЛЧ
17:06, Сегодня
Стас Покатилов попал на предматчевый постер "Сабаха" против "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: