Что изменится в правилах, регулирующих жилищные отношения, с 14 сентября

В Казахстане меняют нормы и требования, касающиеся собственников квартир в многоквартирных жилых домах (МЖД), смены формы управления кондоминиумом в них, а также предоставления бесплатного жилища государством. Соответствующие поправки вступают в силу 14 сентября 2026 года, пишет Zakon.kz.

Новые нормы установлены Законом РК от 14 июля 2026 года № 350-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления". Документ содержит множество новелл, в том числе и поправки в Закон РК "О жилищных отношениях", которые вводятся в действие 14 сентября 2026 года.

Речь, во-первых, идет о правилах предоставления бесплатного жилища от государства. Для начала, как известно, гражданам РК, а также кандасам надо быть признанными нуждающимися в жилище. Одно из главных условий (изложенных в статье 69 Закона РК "О жилищных отношениях") – не иметь жилища в собственности на территории РК в течение последних 5 лет.

Вот это правило и меняется. Отныне необходимо не иметь жилища не только в единоличной собственности (без совладельцев), но даже и доли в нем, а именно – "доли в единственном жилище 50 или более 50 процентов". Соответственно, если таковая доля в собственности имеется, это будет основанием для отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилище (аналогичное дополнение в статью 72 Закона).

Это важно, поскольку в результате приватизации жилья, проведенной в 90-х годах прошлого века, многие граждане владеют не всей приватизированной квартирой, а лишь долей. Получается, что ранее им формально не могли отказать по этой причине в постановке на учет как нуждающихся в жилище. (Разумеется, получить бесплатную квартиру в реальности – совсем другое дело).

Не смогут и теперь, но, если владеют они, скажем, третью (когда-то жилище приватизировали трое в ней проживавших). Если же хотя бы половиной – номер не пройдет.

Но, кроме того, данные правила распространили и на членов семей. Т.е. граждан не будут ставить на учет как нуждающихся в жилище, если в собственности кого-либо из членов их семей есть минимум 50-процетная доля (дополнение в пп. 8) статьи 72 Закона). Соответственно, исключат из списка (если ранее поставили), когда член семьи получит жилище из государственного жилищного фонда. Либо не предоставит такую информацию или сообщит недостоверные сведения (дополнение в пункт 1 статьи 73 Закона).

Также поправками уточнили, кого следует считать членами семьи гражданина РК или кандаса в данной ситуации, т.е. когда вопрос стоит о признании (или непризнании) их нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда (дополнение в пункт 3 статьи 21 Закона).

"Членами семьи собственника жилища признаются постоянно совместно проживающие супруг (супруга), совместные или одного из супругов дети (в том числе усыновленные (удочеренные), находящиеся на иждивении или под опекой или попечительством)".

Другой важный момент касается собственников квартир в многоквартирных жилых домах. Сейчас закон предусматривает лишь две формы управления объектом кондоминиума: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление.

Непосредственное совместное управление, напомним, это такое ведение дел, что ли, "по ситуации" – без открытия текущего и сберегательного счетов в банках. Появилась проблема в доме – ее тогда и решают. Короче, правильно слово выбрано – непосредственное.

Но лишь в случаях, когда число квартир (нежилых помещений) в МЖД менее 36. Если больше, необходимо выбрать субъект управления – например, управляющую компанию.

Так вот, собственники квартир в МЖД вольны поменять форму управления. Сначала, например, зарегистрировали ОСИ. А затем по каким-то причинам (может председатель не понравился, а других подходящих или желающих кандидатур нет) решили обратиться к профессиональной управляющей компании. Или наоборот.

Однако существующая редакция нормы (пункт 2 статьи 47 Закона) никак не регламентировала соответствующие сроки. Просто говорилось, что "собственники квартир, нежилых помещений свободны в выборе и смене формы управления". В новой же редакции, которая вступает в силу 14 сентября, уточняется:

"В многоквартирных жилых домах с двумястами и более собственниками квартир, нежилых помещений переход от формы управления объектом кондоминиума в виде объединения собственников имущества к форме непосредственного совместного управления допускается не ранее чем через один год со дня принятия собранием собственников квартир, нежилых помещений решения о выборе объединения собственников имущества в качестве формы управления объектом кондоминиума".

Т.е. чтобы перейти от ОСИ к управляющей компании, нужно выждать год (в обратном направлении – зависит от договора). Тем самым наводится порядок, чтобы не было чехарды с передачей полномочий, отчетности и т.п. Но помимо всего прочего у этой поправки есть еще одно важное последствие.

Председатель ОСИ, как и совет дома, т.е. так сказать, "домовое начальство", выбирается собранием на три года (согласно статьям 51 и 51-1 Закона). Но если его деятельность собственников не устраивает, то можно и переизбрать. Однако для этого желательны какие-то основания. Тогда как избавиться от негодного управдома посредством смены не личности, а формы управления не требует вообще никаких фактов и доказательств. Как сформулировано в законе: "свободны в выборе".

Но через год.