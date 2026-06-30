В Алматы молодежи рассказали, как новые нормы Конституции повлияют на жизнь граждан

В высших учебных заведениях Алматы прошла серия информационно-разъяснительных мероприятий, посвященных новой Конституции, вступающей в силу с 1 июля. Мероприятия объединили студентов, преподавателей и молодых ученых, сообщает Zakon.kz.

В период с 22 по 30 июня на площадках ведущих университетов города состоялось 13 круглых столов, научно-практических семинаров, экспертных дискуссий, лекций и открытых встреч с участием профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, юристов и студентов. Основными темами обсуждений стали новые конституционные нормы, принципы правового государства, гражданская ответственность и роль молодежи в развитии современного Казахстана.

Мероприятия прошли в ALT университете имени М. Тынышпаева, Университете Narxoz, Университете KazGASA, Казахском национальном женском педагогическом университете, Университете Конаева, Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, Алматинском филиале СПбГУП, Алматинском технологическом университете и Международном университете информационных технологий.

Фото: пресс-служба акима Алматы

В ходе встреч особое внимание было уделено практическому значению Конституции для каждого гражданина, формированию правовой культуры, уважению к закону и развитию активной гражданской позиции среди молодежи.

"Конституция Республики Казахстан предоставляет молодежи широкие возможности для получения качественного образования, профессиональной самореализации, развития предпринимательства и активного участия в общественной жизни. Сегодня государство создает все необходимые условия для раскрытия потенциала молодых людей. Вместе с тем любые права неразрывно связаны с ответственностью. Уважение к закону, активная гражданская позиция и стремление вносить вклад в развитие страны должны стать основой для каждого молодого человека". Директор юридического департамента Казахстанско-Британского технического университета, старший преподаватель Высшей школы права "Әділет" Олжас Алимов

По словам Салтанат Джакубаевой, руководителя отдела международного сотрудничества Казахского национального женского педагогического университета, формирование правового государства невозможно без активного участия молодежи.

"Активное гражданское общество формируется из людей, которые знают свои права, уважают закон и не остаются равнодушными к развитию страны. Именно поэтому так важно создавать для молодежи площадки для открытого диалога и вовлекать ее в общественную жизнь". Салтанат Джакубаева

Как отметили организаторы, проведенные мероприятия позволили студентам лучше понять практическое значение новых конституционных норм, обсудить вопросы защиты прав граждан, принципов верховенства закона, гражданской ответственности и участия молодежи в общественной жизни.

Фото: пресс-служба акима Алматы

Особое внимание в ходе встреч было уделено принципу "Закон и порядок", вопросам развития гражданского общества, поддержки молодежных инициатив, волонтерства, экологической культуры и уважения к государственным символам.

Работа по популяризации основных положений Конституции Республики Казахстан будет продолжена. До 10 июля на базе вузов и молодежных пространств Алматы запланировано проведение еще около десяти информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности молодежи и укрепление конституционных ценностей.