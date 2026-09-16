Штрафы за уничтожение деревьев в Казахстане предложили рассчитывать по-новому

Депутат Ажар Сагандыкова на пленарном заседании Курултая 16 сентября 2026 года предложила пересмотреть подходы к определению размера вреда, причиненного растительному миру, и обеспечению соразмерности ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат обратила внимание на порядок определения вреда, причиненного растительному миру.

"Действующее законодательство предусматривает базовые ставки возмещения вреда. В 2025 году были введены отдельные ставки за незаконное изъятие, заготовку, повреждение или гибель деревьев и кустарников от 9 до 80 МРП в зависимости от породы и возраста. И здесь возникает принципиальный вопрос: на чем основаны эти цифры? Гражданин или юридическое лицо должны понимать, почему за конкретное дерево установлен именно такой размер ответственности. Это должна быть не просто цифра в нормативном акте, а результат понятного научного, экологического и экономического расчета", – отметила депутат.

Потому что одно дело – уничтожить редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, и совсем другое – повредить обычное дерево, которое можно восстановить.

"Одно дело – единичное нарушение, и совсем другое – это ущерб, нанесенный целой популяции или растительному сообществу. Поэтому одинаковый формальный подход не всегда означает справедливый подход. При этом мы не предлагаем ослаблять ответственность. Наоборот, ответственность за незаконное уничтожение природы должна быть неизбежной. Но она должна быть обоснованной, прозрачной и соразмерной реальному экологическому ущербу. Необходимо учитывать природоохранный статус вида, степень повреждения, возможность восстановления, фактические затраты на восстановление и экологическую значимость территории. И еще один важный момент: если государство взыскивает средства за причиненный природе ущерб, общество должно понимать, что именно за эти средства восстановлено", – сказала Сагандыкова.

Она подчеркнула, что поэтому Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) предлагает совершенствовать систему оценки вреда растительному миру и перейти к более современной и прозрачной методике, которая учитывает не только количество поврежденных объектов, но и последствия для окружающей среды.

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