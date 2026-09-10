#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+27°
$
456.89
531.36
5.32
Общество

Депутаты предложили изменить правила управления жилыми домами в Казахстане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 10:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 10 сентября 2026 года на заседании Курултая озвучила депутатский запрос, в котором предложила пересмотреть правила управления многоквартирными жилыми домами, передает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева отметила, что летом члены партии "Әділет" провели по всей стране десятки встреч с председателями ОСИ, КСК и жителями многоквартирных домов. По их итогам было собрано около 200 предложений, одна часть из которых требует законодательных изменений, а другая связана с качеством администрирования и подзаконного регулирования.

"Первое. Председатель отвечает за содержание дома, пожарную безопасность и инженерные системы, но многие решения зависят от голосования собственников и поведения самих жителей. При этом претензии контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателю. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры часто не соответствуют реальным полномочиям органов управления домом. Второе. После переизбрания председателей ОСИ возникают сложности с изменением данных в государственных, банковских и иных системах. Новый председатель может фактически зависеть от действий прежнего руководителя. Отдельно остается проблема перерегистрации КСК, своевременно подавших документы, но получивших отказы", – перечислила она.

Третьим пунктом депутат обозначила проблему доступа органов управления домами к информации о жильцах, из-за чего сложно найти собственников квартир даже в аварийных ситуациях.

"Четвертое. Банки по-прежнему применяют разные процедуры и требуют разные пакеты документов при открытии и ведении счетов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей. Пятое. Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем – то есть капитальные работы по дому – требует значительных средств. При этом доступные механизмы долгосрочного финансирования работают лишь в отдельных регионах. Одновременно отсутствует системная картина технического состояния жилищного фонда, необходимая для определения приоритетов ремонта и предупреждения аварийности. Шестое. Штатная численность сотрудников в отделах жилищных отношений по-прежнему не соответствует их реальной нагрузке. При этом вопросы управления жилищным фондом по своему объему уже давно требуют наличия отдельной службы", – продолжила она.

Она также отметила, что действующие требования к эксплуатации не всегда учитывают особенности современных жилых комплексов, в том числе наличие собственных котельных, сложных инженерных систем и другой инфраструктуры. Отдельной проблемой депутат назвала кафе и рестораны на первых этажах домов, которые создают шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные системы.

В этой связи она попросила правительство рассмотреть пересмотр правил управления многоквартирными домами, упростить смену председателей ОСИ в цифровых системах и завершить перерегистрацию КСК. Также предлагается запустить бесплатный сервис для голосования жильцов, унифицировать требования банков к счетам домов, усилить требования к коммерческим объектам в жилых зданиях и расширить возможности финансирования капитального ремонта.

В Астане с 18 августа 2026 года проходит суд по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:17, 12 марта 2025
В два раза хотят повысить штрафы для управляющих жилыми домами в Казахстане
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, новостройка, новостройки
19:24, 11 июня 2025
Мажилисмен предложил изменить подход к ипотеке в Казахстане
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
15:32, 29 октября 2025
Изменить правила госзакупок предлагает депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирра Андреева призналась, что ей тяжело оценивать своё выступление на US Open-2026
10:40, Сегодня
Мирра Андреева призналась, что ей тяжело оценивать своё выступление на US Open-2026
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
10:23, Сегодня
Григорий Ломакин завершил выступление на "Челленджере" во Вьетнаме
Кори Гауфф на подаче в матче с Андреевой
10:15, Сегодня
Невероятная скорость и защита: что известно о Гауфф – сопернице Рыбакиной в 1/2-й US Open
Елена Рыбакина на корте после победы 1/4 финала US Open против Чжэнь Циньвэнь
10:01, Сегодня
"Создаём историю": Рыбакина о лидерстве в рейтинге WTA после выхода в полуфинал US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: