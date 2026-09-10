Депутаты предложили изменить правила управления жилыми домами в Казахстане

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 10 сентября 2026 года на заседании Курултая озвучила депутатский запрос, в котором предложила пересмотреть правила управления многоквартирными жилыми домами, передает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева отметила, что летом члены партии "Әділет" провели по всей стране десятки встреч с председателями ОСИ, КСК и жителями многоквартирных домов. По их итогам было собрано около 200 предложений, одна часть из которых требует законодательных изменений, а другая связана с качеством администрирования и подзаконного регулирования.

"Первое. Председатель отвечает за содержание дома, пожарную безопасность и инженерные системы, но многие решения зависят от голосования собственников и поведения самих жителей. При этом претензии контролирующих органов зачастую предъявляются именно председателю. Проверочные листы, регламенты и административные процедуры часто не соответствуют реальным полномочиям органов управления домом. Второе. После переизбрания председателей ОСИ возникают сложности с изменением данных в государственных, банковских и иных системах. Новый председатель может фактически зависеть от действий прежнего руководителя. Отдельно остается проблема перерегистрации КСК, своевременно подавших документы, но получивших отказы", – перечислила она.

Третьим пунктом депутат обозначила проблему доступа органов управления домами к информации о жильцах, из-за чего сложно найти собственников квартир даже в аварийных ситуациях.

"Четвертое. Банки по-прежнему применяют разные процедуры и требуют разные пакеты документов при открытии и ведении счетов, смене уполномоченных лиц и подтверждении полномочий председателей. Пятое. Ремонт фасадов, крыш, лифтов и инженерных систем – то есть капитальные работы по дому – требует значительных средств. При этом доступные механизмы долгосрочного финансирования работают лишь в отдельных регионах. Одновременно отсутствует системная картина технического состояния жилищного фонда, необходимая для определения приоритетов ремонта и предупреждения аварийности. Шестое. Штатная численность сотрудников в отделах жилищных отношений по-прежнему не соответствует их реальной нагрузке. При этом вопросы управления жилищным фондом по своему объему уже давно требуют наличия отдельной службы", – продолжила она.

Она также отметила, что действующие требования к эксплуатации не всегда учитывают особенности современных жилых комплексов, в том числе наличие собственных котельных, сложных инженерных систем и другой инфраструктуры. Отдельной проблемой депутат назвала кафе и рестораны на первых этажах домов, которые создают шум, запахи и дополнительную нагрузку на инженерные системы.

В этой связи она попросила правительство рассмотреть пересмотр правил управления многоквартирными домами, упростить смену председателей ОСИ в цифровых системах и завершить перерегистрацию КСК. Также предлагается запустить бесплатный сервис для голосования жильцов, унифицировать требования банков к счетам домов, усилить требования к коммерческим объектам в жилых зданиях и расширить возможности финансирования капитального ремонта.

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