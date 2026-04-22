Депутат предложила изменить систему регулирования цен на лекарства

Депутат Ажар Сагандыкова на пленарном заседании Мажилиса 22 апреля 2026 года рассказала, к чему приводит действующий порядок регулирования цен на лекарства, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявила, что лекарства – это не обычный товар, а социально значимая категория, от которой напрямую зависят здоровье и жизнь людей.

"Любые ошибки в регулировании здесь особенно чувствительны и сразу отражаются на населении. Сегодня эта задача решается через контроль предельных цен на конкретные препараты. Однако на практике данный подход не достигает своей цели. Что сегодня происходит? Государство фиксирует конечную цену, в то время как основная наценка формируется внутри цепочки поставок, прежде всего на уровне оптового звена", – сказала она.

В целом, по словам Ажар Сагандыковой, сложившаяся система регулирования предельных цен на практике приводит к дефициту лекарств. При этом людям непонятно, как формируются цены.

"Население сталкивается с простой и болезненной реальностью: лекарства либо отсутствуют, либо вызывают недовольство из-за цены. Дефицит и ценовые перекосы подталкивают граждан к покупке лекарств вне легального оборота – без гарантий качества и безопасности", – заявила она.

В этой связи депутат предлагает перейти к новой модели регулирования цен на лекарства. В частности, принять нормативные правовые акты, предусматривающие ⁠установление предельных оптовых наценок от цены производителя (инвойса), а не установление предельных цен на препараты, а также ⁠дифференциацию наценок в зависимости от стоимости и социальной значимости препаратов.

