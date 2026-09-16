В области Улытау стартовала инициатива по массовому озеленению

Прокуратура области Улытау запустила экологическую инициативу по массовой посадке косточек абрикоса, направленную на озеленение населенных пунктов и формирование бережного отношения к окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

В основе инициативы лежит простая и доступная каждому идея: не выбрасывать косточки абрикоса и урюка, а собирать их и использовать в качестве посадочного материала.

Абрикос хорошо адаптируется к различным природным условиям, а его выращивание из косточки не требует сложной подготовки. При массовом участии даже такое простое действие способно со временем дать ощутимый экологический результат.

Инициатива приобретает особое значение в свете решения Генеральной Ассамблеи ООН, принятого по предложению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, о провозглашении 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

В области Улытау идея уже перешла к практической реализации. К инициативе присоединились школьники и государственные органы, начаты сбор и высадка косточек на территории региона.

"Особый акцент сделан на вовлечении подрастающего поколения. Участие детей в посадке позволяет не только внести практический вклад в озеленение, но и с раннего возраста формировать бережное отношение к природе и чувство личной ответственности за состояние окружающей среды". Пресс-служба акимата области Улытау

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Главная особенность инициативы – ее доступность. Для участия не требуется специальное оборудование или значительные затраты: достаточно сохранить косточку и дать ей возможность стать деревом.

Если такую простую практику поддержат тысячи людей, сегодня посаженные косточки в будущем могут превратиться в тысячи деревьев, сделать города и села зеленее и сформировать новую полезную экологическую привычку.