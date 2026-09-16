В области Улытау стартовала инициатива по массовому озеленению
В основе инициативы лежит простая и доступная каждому идея: не выбрасывать косточки абрикоса и урюка, а собирать их и использовать в качестве посадочного материала.
Абрикос хорошо адаптируется к различным природным условиям, а его выращивание из косточки не требует сложной подготовки. При массовом участии даже такое простое действие способно со временем дать ощутимый экологический результат.
Инициатива приобретает особое значение в свете решения Генеральной Ассамблеи ООН, принятого по предложению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, о провозглашении 22 апреля Международным днем озеленения планеты.
В области Улытау идея уже перешла к практической реализации. К инициативе присоединились школьники и государственные органы, начаты сбор и высадка косточек на территории региона.
"Особый акцент сделан на вовлечении подрастающего поколения. Участие детей в посадке позволяет не только внести практический вклад в озеленение, но и с раннего возраста формировать бережное отношение к природе и чувство личной ответственности за состояние окружающей среды". Пресс-служба акимата области Улытау
Главная особенность инициативы – ее доступность. Для участия не требуется специальное оборудование или значительные затраты: достаточно сохранить косточку и дать ей возможность стать деревом.
Если такую простую практику поддержат тысячи людей, сегодня посаженные косточки в будущем могут превратиться в тысячи деревьев, сделать города и села зеленее и сформировать новую полезную экологическую привычку.