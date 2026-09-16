#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
447.88
516.58
5.29
Общество

В области Улытау стартовала инициатива по массовому озеленению

озеленение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:03 Фото: пресс-служба акимата области Улытау
Прокуратура области Улытау запустила экологическую инициативу по массовой посадке косточек абрикоса, направленную на озеленение населенных пунктов и формирование бережного отношения к окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

В основе инициативы лежит простая и доступная каждому идея: не выбрасывать косточки абрикоса и урюка, а собирать их и использовать в качестве посадочного материала.

Абрикос хорошо адаптируется к различным природным условиям, а его выращивание из косточки не требует сложной подготовки. При массовом участии даже такое простое действие способно со временем дать ощутимый экологический результат.

Инициатива приобретает особое значение в свете решения Генеральной Ассамблеи ООН, принятого по предложению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, о провозглашении 22 апреля Международным днем озеленения планеты.

В области Улытау идея уже перешла к практической реализации. К инициативе присоединились школьники и государственные органы, начаты сбор и высадка косточек на территории региона.

"Особый акцент сделан на вовлечении подрастающего поколения. Участие детей в посадке позволяет не только внести практический вклад в озеленение, но и с раннего возраста формировать бережное отношение к природе и чувство личной ответственности за состояние окружающей среды". Пресс-служба акимата области Улытау
дети, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 12:03

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Главная особенность инициативы – ее доступность. Для участия не требуется специальное оборудование или значительные затраты: достаточно сохранить косточку и дать ей возможность стать деревом.

Если такую простую практику поддержат тысячи людей, сегодня посаженные косточки в будущем могут превратиться в тысячи деревьев, сделать города и села зеленее и сформировать новую полезную экологическую привычку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города
19:12, 08 июля 2026
Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города
субботник
17:11, 20 сентября 2025
Шымкент присоединился ко Всемирному дню чистоты: очищены улицы, дворы и парки
люди
16:21, 11 октября 2025
В области Улытау высажено более 3000 деревьев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина на церемонии вручения награды US Open
13:02, Сегодня
Теннис или ММА? Елена Рыбакина примерила роскошный чемпионский пояс в Нью-Йорке
Казахстанский &quot;вольник&quot; - один из фаворитов предстоящего ЧМ
12:42, Сегодня
Казахстан назвал состав на чемпионат мира по вольной борьбе
Мейирим Нурсултанов
12:28, Сегодня
"Он не проблема для меня": Нурсултанов сделал заявление перед титульным боем с Рамосом
Четыре спортсмена сборной Казахстана выступят на German Open G1
12:12, Сегодня
Четыре таеквондиста сборной Казахстана выступят на German Open G1
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: