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События

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:12 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте продолжаются мероприятия, направленные на расширение экологического кругозора жителей и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

8 июля в парке имени Абая городской Молодежный ресурсный центр провел встречу с молодежью на тему "Чистый Шымкент" – город без отходов".

В экологической встрече на свежем воздухе, организованной в рамках программы "Таза Қазақстан", приняли участие молодые волонтеры, студенты и активные граждане.

Повышение экологической грамотности в обществе имеет огромное значение.

В ходе встречи исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по городу Шымкент Дуйсен Култилеуов рассказал собравшимся о работе, проводимой ведомством, а также озвучил ключевые показатели в сфере предотвращения загрязнения воздуха, переработки отходов и выявления незаконных свалок. По его словам, сегодня на крупных предприятиях города для улучшения экологической ситуации функционирует автоматизированная система мониторинга, благодаря которой ведется онлайн-контроль. И.о. руководителя департамента отметил, что деятельность ряда предприятий, не соответствующих требованиям закона, была приостановлена, и призвал молодежь содержать город в чистоте и беречь природу.

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:12

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Президент молодежного общественного объединения "ASAA" Данара Саранова также объяснила важность защиты окружающей среды и заботы о природе. В целом, молодые волонтеры этого объединения переходят от слов к делу и вносят активный вклад в охрану природы. По данным руководителя организации, в рядах команды насчитывается около 200 прошедших отбор волонтеров.

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:12

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На сегодняшний день переработка отходов и сортировка мусора – одни из главных вопросов на повестке дня. На сегодняшней познавательной встрече эко-тренер и эксперт в области экологического образования Владислав Голярко провел обучающее занятие в этом направлении, повысив экологическую грамотность молодежи.

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:12

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В завершение мероприятия молодые волонтеры провели уборку на территории парка, внеся свой вклад в улучшение окружающей среды.

Молодежь Шымкента объединили вокруг идеи чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:12

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Стоит отметить, что в городе регулярно проводятся познавательные мероприятия, направленные на формирование экосознания. В школах и высших учебных заведениях на постоянной основе организуются специальные экологические семинары, тренинги, открытые уроки и эко-экскурсии. На общегородских субботниках жители также вносят свой вклад в чистоту, привыкая содержать места своего проживания в порядке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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