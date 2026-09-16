В ЗКО волонтеры благоустроили территорию комплекса "Принцесса Таксай"

В Западно-Казахстанской области экологическую инициативу объединили с заботой об историческом наследии. В рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" жители и волонтеры привели в порядок территорию историко-археологического комплекса "Принцесса Таксай", сообщает Zakon.kz.

В рамках общенациональной акции "Таза Қазақстан" жители и волонтеры привели в порядок территорию историко-археологического комплекса "Принцесса Таксай".

В акции "Тарихқа тағзым" приняли участие местные жители, молодежь, волонтеры и представители общественности. Участники очистили территорию комплекса от мусора и провели работы по благоустройству прилегающей территории.

Выбор места для проведения акции имел особое значение. Историко-археологический комплекс "Принцесса Таксай" является одним из значимых объектов историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области. Поэтому уборка территории стала не только экологической инициативой, но и способом привлечь внимание жителей к сохранению истории родного края.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Руководитель молодежного ресурсного центра Теректинского района и участник акции Дастан Тулеген отметил, что бережное отношение к историческим объектам должно начинаться с личной ответственности каждого человека.

"Когда мы говорим о любви к родному краю, она должна проявляться прежде всего в наших поступках. Исторические места – это часть нашей общей памяти, которую мы должны сохранить для следующих поколений. Такие акции показывают молодежи, что забота о наследии начинается с простых вещей: не оставлять после себя мусор, поддерживать порядок и бережно относиться к территории. Важно, чтобы это не ограничивалось одним днем или одной акцией, а стало повседневной привычкой каждого из нас". Дастан Тулеген

Акция "Тарихқа тағзым" объединила сразу два направления – экологическую культуру и сохранение исторической памяти. Участники не только благоустроили территорию комплекса, но и своим примером показали, что состояние исторических и общественных пространств во многом зависит от отношения самих жителей.

Мероприятие прошло в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан", направленной на формирование экологической культуры, благоустройство населенных пунктов и общественных пространств.

Организаторы отмечают, что сохранение чистоты исторических объектов – это не только вопрос благоустройства. Бережное отношение к таким местам позволяет сохранить связь поколений и передать историко-культурное наследие родного края в достойном состоянии будущим поколениям.