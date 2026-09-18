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Общество

Как закалялась сталь – модернизация цехов позволит Qarmet производить больше металла

сталь, завод, брусок, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:00 Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев
Во всех странах сталь является одним из основных материалов для самого различного производства. В нашей стране производством стали занимается компания Qarmet, и за последние годы компании удалось добиться значительного прогресса в этом компоненте, передает корреспондент Zakon.kz.

Теперь в Qarmet производят намного больше стали, удалось улучшить и качество металла.

"Наша стратегическая цель – это 5 миллионов тонн стали в год. На 2026-й у нас задача была приблизиться к 4-м тоннам, соответственно, у нас еще два года для того, чтобы дойти до целевого показателя. За 7 месяцев мы произвели уже 2,3 миллиона тонн стали, поэтому динамика у нас везде положительная", – сказал председатель правления Qarmet Петр Трушин во время пресс-тура.

Трушин, Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

В рамках мероприятия журналистам продемонстрировали сам процесс производства. Производство стали в цехах ведется непрерывно – каждые несколько минут конвейер выдает большие слябы стали, по форме напоминающие огромные плитки шоколада.

Совокупная проектная мощность машин непрерывного литья составляет 5,2 млн тонн слябов и 1,2 млн тонн квадратной заготовки в год. Более сотни людей, работающих здесь, обеспечивают страну высококачественной сталью.

сталь, завод, брусок, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Использование технологии непрерывной разливки позволило увеличить выход годного металла примерно на 10%, улучшить качество прокатной продукции на 5%, а также повысить эффективность производства. Но это еще не все. Новые технологии способствовали улучшению условий труда и снижению экологической нагрузки за счет сокращения отдельных промежуточных операций при производстве стальной заготовки.

кокс, уголь, Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

После цеха по производству стали журналисты посетили площадку по строительству новых коксовых батарей – одного из ключевых проектов масштабной модернизации предприятия. Подобное строительство на комбинате ведется впервые за 65 лет.

По словам директора по капитальному строительству Qarmet Алексея Сидоренко, строительство новых коксовых батарей – это мегапроект. Коксовая батарея – крупный металлургический агрегат, который используется для производства кокса.

"Уже залит фундамент по строительству двух новых коксовых батарей. Это строительство является очень важным, можно сказать, стратегическим, для нашего предприятия с точки зрения ценообразования продукта и экологии", – отметил Сидоренко.


кокс, уголь, Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 10:00

Фото: Zakon.kz/Азамат Сыздыкбаев

Проектная мощность нового комплекса составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Новые батареи позволят увеличить собственное производство кокса, повысить надежность обеспечения металлургического производства сырьем и устойчивость полного производственного цикла Qarmet.

После ввода в эксплуатацию коксовые батареи №8-9 позволят вывести из работы устаревшие батареи №1-4, построенные еще в 1960-х годах и эксплуатировавшиеся порядка 65 лет. Таким образом, речь идет не только о строительстве новых мощностей, но и о масштабном обновлении одного из важнейших звеньев металлургического комбината.

В компании отмечают, что новые батареи фактически сменят целое поколение оборудования, которое обеспечивало производство предприятия на протяжении нескольких десятилетий.

Стоит отметить, это не единственный объект строительства холдинга. Сейчас в компании насчитывается сразу 4 строительных проекта – это коксовые батареи 8 и 9, комплекс оцинкования и полимерных покрытий, а также сортопрокатный комплекс и литейно-прокатный комплекс.

О том, как Qarmet возвращает перспективу "Западному Каражалу", читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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