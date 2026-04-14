800 марок стали будут производить в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по развитию производства стали в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, перед министерством стоит задача по развитию всех отраслей обрабатывающей промышленности.
"По черной металлургии сейчас проходит модернизация нашего крупного производителя – "КарМет". На сегодняшний день принимается ряд мер по увеличению производства, в том числе и стали. Не только объемов, но и самого ассортимента. Каждый процесс регламентирован, к 2028 году планируется доведение производства до 800 марок стали. Также стоит задача увеличить текущие объемы более чем в два раза", – сказал Сапарбеков.
Также, по его словам, подразумевается выпуск новых видов стали и применение ее в действующих производствах.
Кроме того, 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал эффект от увеличения нефтяных доходов для простых казахстанцев.
Читайте также
