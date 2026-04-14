#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Экономика и бизнес

800 марок стали будут производить в Казахстане

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 11:46 Фото: primeminister.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по развитию производства стали в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, перед министерством стоит задача по развитию всех отраслей обрабатывающей промышленности.

"По черной металлургии сейчас проходит модернизация нашего крупного производителя – "КарМет". На сегодняшний день принимается ряд мер по увеличению производства, в том числе и стали. Не только объемов, но и самого ассортимента. Каждый процесс регламентирован, к 2028 году планируется доведение производства до 800 марок стали. Также стоит задача увеличить текущие объемы более чем в два раза", – сказал Сапарбеков.

Также, по его словам, подразумевается выпуск новых видов стали и применение ее в действующих производствах.

Кроме того, 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал эффект от увеличения нефтяных доходов для простых казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: