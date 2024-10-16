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Впервые за 30-40 лет: в Актобе ремонтируют дворы домов, построенных в 90-е годы

Впервые за 30-40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:15 Фото: акимат города Актобе
В Актобе благоустраивают 25 дворовых территорий (дворы 39 многоэтажных домов). Работы по благоустройству дворовых территорий многоэтажных домов на улицах Есет батыра и Калдаякова сейчас находятся на стадии завершения.

Аким города Азамат Бекет осмотрел ход работ, пообщался с жителями, предупредил подрядчика, что необходимо учитывать их предложения и пожелания относительно мероприятий по благоустройству.

Впервые за 30-40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:15

Фото: акимат города Актобе

"Освещение, детские площадки, ливневка, укладка тротуара, асфальта – все должно быть сделано качественно. Эти дома были построены в 1990-х годах. С тех пор дворы не были асфальтированы, работы по благоустройству не проводились. Это первый ремонт за 30-40 лет. Все просьбы жителей должны быть учтены. Работу выполняйте совместно с председателями КСК, ОСИ", – сказал Азамат Бекет.
Впервые за 30-40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:15

Фото: акимат города Актобе

Жители домов 3, 5 и 7 по улице Есет батыра рассказали акиму города, что они совместно следят за ремонтом. Руководитель подрядной организации ТОО "Еңбек" сообщил, что на данном участке осталось заасфальтировать двор и установить освещение. Работы планируется завершить в ближайшие две недели.

Впервые за 30-40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:15

Фото: акимат города Актобе

"В этом году мы взяли на себя задачу отремонтировать 25 дворовых территорий (дворы 39 домов). Мы укладываем геосетку во дворе, чтобы асфальт был прочным. Сейчас мы находимся во дворах домов 3, 5, 7 по улице Есет батыра. Мы уложили тротуар, ливневку с чугунными крышками, теперь укладываем асфальт, проводим освещение и устанавливаем во дворе скамейки, урны для мусора", – сказал руководитель участка ТОО "Еңбек" Бакдаулет Сейдуалиев.
Впервые за 30-40 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:15

Фото: акимат города Актобе

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