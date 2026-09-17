Не только лыжи: какой бизнес может появиться вокруг Almaty SuperSki
Именно такую экосистему рассчитывают сформировать вокруг Almaty SuperSki.
Курорт предусматривает около 60 км трасс и сможет принимать более 10 тыс. лыжников в день. Но работать он будет не только несколько зимних месяцев: летом ставку хотят сделать на хайкинг, треккинг, отдых в горах и крупные спортивные мероприятия.
Круглогодичный туристический поток должен создать спрос на широкий спектр сопутствующих услуг и сформировать новые возможности для малого и среднего бизнеса. В целом инфраструктура Almaty SuperSki должна создать около 5 тыс. постоянных рабочих мест.
Туристический поток уже есть
Главный ресурс любого туристического бизнеса – поток людей. И здесь расчет идет на крупные объемы: канатная дорога от Медеу до Almaty SuperSki должна перевозить до 4,5 тыс. пассажиров в час. Всего на курорте планируют запустить 17 подъемников, которые должны распределять поток между зонами катания и обеспечивать доступ к трассам разного уровня сложности.
При этом проблема нехватки туристической инфраструктуры для Алматы не новая. Директор Казахстанской туристической ассоциации Рашида Шайкенова ранее говорила, что популярные объекты города и области уже испытывают серьезную нагрузку.
"По нашим основным туристическим объектам, если говорить об Алматы и области, идет большая перегруженность. И сейчас очень важно, чтобы мы не потеряли интерес туристов".
Для бизнеса это важный сигнал: спрос не придется создавать с нуля – туристический поток в горы уже существует. Задача нового курорта – увеличить его и создать условия, при которых большая часть расходов туристов будет оставаться в Алматы, формируя выручку для десятков смежных отраслей.
Фото: pixabay
Шесть гостиниц и тысячи мест
Один из самых заметных сегментов – гостиничный бизнес. На общественных слушаниях представители проекта говорили о шести объектах размещения общей вместимостью около 6 тыс. койко-мест и четырех-пяти новых ресторанах.
Рассматривается участие как казахстанских, так и зарубежных гостиничных операторов. Курортную деревню хотят разместить на территории не более 20 га. В проект заложена и привычная для крупных зарубежных курортов модель ski-in/ski-out: человек выходит из гостиницы к зоне катания и может вернуться обратно на лыжах.
При этом государство строить гостиницы и другие коммерческие объекты за свой счет не собирается – их планируют отдавать инвесторам. Частных вилл, коттеджей и шале на территории самого курорта не предусмотрено.
Лыжи тоже создают свой рынок
Отдельный рынок формируется непосредственно вокруг катания. Это прокат и обслуживание оборудования, работа лыжных школ и инструкторов, спортивная торговля и другие специализированные сервисы. По мере роста количества посетителей каждый из этих сегментов может стать самостоятельным направлением для бизнеса.
Появиться должен и отдельный рынок горных гидов. Их собираются обучать и сертифицировать параллельно с развитием пеших маршрутов. На тропах предусмотрены маркировка, цифровая навигация, экстренная связь и визит-центры.
От официантов до инженеров канатных дорог
Новый курорт потребует не только работников гостиниц и общепита. Подъемники, трассы, искусственный снег и противолавинная инфраструктура требуют специалистов совершенно другого уровня.
Для Almaty SuperSki планируют выделить около 350 образовательных грантов. В колледжах хотят готовить инженеров канатных дорог, механиков подъемников, специалистов по трассам, искусственному оснежению и лавинной безопасности.
То есть рядом с привычным туристическим бизнесом должен появиться и менее заметный рынок – техническое обслуживание, ремонт, эксплуатация оборудования и подрядные работы.
Фото: Kazakh Tourism Development
Курорт, который не закрывается вместе со снегом
Одно из ключевых преимуществ Almaty SuperSki – его расположение в непосредственной близости от Алматы. В отличие от многих удаленных от городов мировых горных курортов, которые сильно зависят от зимнего сезона и в межсезонье вынуждены сокращать работу части подъемников, гостиниц и сервисов, Almaty SuperSki сможет опираться на постоянный спрос со стороны многомиллионного города.
Жителю Алматы не потребуется планировать отдельную поездку или длительный отпуск: горы фактически становятся частью городской среды. Зимой это лыжи и сноуборд, летом – пешие и велосипедные маршруты, прогулки, спортивные и культурные мероприятия, деловые события.
Близость к мегаполису позволяет рассчитывать на круглогодичный поток посетителей, а для бизнеса это означает меньшую зависимость от сезонности. Гостиницы, рестораны, сервисные компании и другие предприниматели смогут работать большую часть года, а сотрудники – рассчитывать не только на сезонную, но и на стабильную постоянную занятость.
Именно поэтому Almaty SuperSki рассматривается не просто как зимний курорт, а как круглогодичная горная территория отдыха рядом с одним из крупнейших городов региона.